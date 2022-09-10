陳建仁訪羅馬朝聖地　樞機主教：祈禱必能遠離野狗般攻擊

周四（8日）是聖母瑪利亞誕辰，擔任台灣總統蔡英文特使出訪梵蒂岡（教廷）的台灣前副總統陳建仁，7日早上前往羅馬「聖愛之母」朝聖地（Divino Amore），參加朝聖地總監鐸費羅奇（Enrico Feroci）樞機主教主持的彌撒。

據台灣中央社報道，費羅奇致詞時講述「聖母之愛」典故，源於交教友遭遇野狗攻擊時祈求瑪麗亞護佑，瘋狂野狗便安靜離去。他指，台灣人民與在場者面臨的困難，就像當初一位信徒在朝聖地遇到瘋狂野狗襲擊，可靠祈禱脫困。



台灣駐教廷大使館指，這場「祈求聖母瑪麗亞護佑世界和平彌撒」，現場有許多從意大利與全世界前來的朝聖客參加，彌撒選在聖母瑪麗亞誕辰前一日。

費羅奇在彌撒前特別歡迎陳建仁訪團出席，並表示，聖母之愛朝聖地源起於1740年，當時一位步行前往羅馬梵蒂岡城朝聖的虔誠教友，在該處遭遇一群野狗攻擊，不知所措的朝聖客只能祈求聖母瑪麗亞護佑，結果竟奇蹟地讓瘋狂野狗安靜離去，朝聖客毫髮無傷，全身而退。

他表示，附近牧羊人見證這段奇蹟並回報教區神父，教區便在該處創立朝聖地，至今200多年已護佑無數虔誠教友，包括二次大戰期間，當時教宗庇護十二世（Pope Pius XII）在該朝聖地祈求聖母瑪麗亞保護羅馬，竟真的讓羅馬幾乎免於戰火摧殘。

費羅奇在彌撒結束時，特別邀請陳建仁以中文頌念聖母經，希望朝聖地聖母能聆聽到來自台灣的祈禱。

他隨後與陳建仁伉儷茶敘，表示「非常敬佩台灣推動世界和平的努力」，指最近一個讓他印象深刻的具體案例，是台駐教廷大使李世明及駐館同仁，為表達台灣響應教宗呼籲支持烏克蘭，在3月參與羅馬教區與該朝聖地發起的「徹夜苦行為烏克蘭祈禱」活動。

費羅奇表示，該活動需從半夜12時自羅馬拉特朗大殿出發，苦行至羅馬南方20公里處的該朝聖地，接續於清晨6時參加彌撒，與教廷高層同聲祈求聖母護佑烏克蘭人民。當時各國駐梵使節團，只有李世明一位參加活動，充分彰顯台灣對支持烏克蘭與世界和平的決心。