【新冠肺炎】台副總統陳建仁接受BBC專訪　介紹台灣防疫模式

台灣副總統陳建仁當地時間4月8日以視訊方式接受英國廣播公司（BBC）專訪，說明台灣針對新冠肺炎的因應做法，以及國際合作抗疫等問題。陳建仁指出，在各國急需協助的時刻，基於人道考量，「台灣絕對不能袖手旁觀」，正積極加強與各國的防疫合作；目前台灣與美國已公開簽署一份合作文件，並積極協助英國自台灣採購重要防疫物資，希望和英國一起合作抗疫來保護世界各地的人民。

陳建仁表示，在各國急需協助的時刻，基於人道考量，「台灣絕對不能袖手旁觀」，正積極加強與各國的防疫合作。（台灣總統府）

BBC以「台灣副總統和流行病學專家」身分介紹陳建仁，陳建仁在專訪過程中，首先祝福英國首相約翰遜（Boris Johnson）早日康復，並強調台灣目前的狀況還不錯，截自4月7日止，共376個確診病例，包括5個死亡案例，其中大部分為境外移入。他指出，面對疫情，台灣採取了許多抗疫的措施，蔡英文召開國安高層會議協調集成台灣各部會，包括迅速發佈旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強14天居家檢疫等作為，以及「很重要的就是加速快篩試劑及疫苗的研發」。

陳建仁說，台灣從過去的疫情中，了解迅速反易非常重要，因此台灣的防疫體系基本上是建立在「審慎以對」、「迅速應變」、「超前部署」等幾個概念上，上次SARS疫情過後，台灣全盤檢視並修訂《傳染病防治法》，建立傳染病防治指揮系統，強化邊境檢疫量能，建立多元傳染病監視系統，加強人口密集機構的症狀監視，落實院內感染管制機制，訂定新興傳染病因應計畫並加強實施演練，台灣也建立參考實驗室並精進傳染病檢驗技術與量能，建置「感染症防治醫療網」，以及建立「中央流行疫情指揮中心」啟動機制。

台灣總統蔡英文4月1日宣佈，台灣將「基於人道考量」，捐贈1000萬片口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員。（中央社）

陳建仁指出，蔡英文4月1日說「台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙」，在各國急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，正積極加強與各國的防疫合作，願意在口罩、藥物、技術等三項目，對國際社會提供協助。

陳建仁表示，台灣承諾捐贈1,000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，目前也正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護與人民，台灣與美國已公開簽署一份合作文件，台灣也希望與英國一起合作抗議來保護世界各國的人民。