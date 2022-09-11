台老人院中秋表演艷舞阿伯可摸胸　醫生藝人逆風力挺：下次找猛男

台灣桃園一家老人院日前舉辦中秋晚會，被爆出找來性感火辣的年輕女舞者表演艷舞，因舞蹈動作火辣大膽，舞者甚至還讓長者摸胸，影片傳出後引發批評，涉事老人院「桃園榮譽國民之家」已經致歉。

不過就有精神科醫生和藝人支持老人院找來女舞者表演艷舞，表示「任何可以引發老人家興趣的活動，都是好活動」，甚至稱「要我表演如果阿嬤開心我就脫」。



台媒《聯合報》11日報道指，台灣精神科醫生沈政男指，以其從醫以來觀察及經驗，帶失智老人家做活動，最困難就是引發他們的興趣，「任何可以引發老人家興趣的活動，都是好活動」。

沈政男稱，清涼熱舞會有很大的功效，因為感官刺激相當強烈，保證老人不會睡著。此外，這類表演也是一種滿足性慾的管道，而老人家跟年輕人一樣，也會有情慾需求。因此這樣的活動沒甚麼不好，老人院的用心其實值得讚許。

沈政男還大讚涉事的女舞者敬業，並沒有因為觀眾是坐輪椅的老人家而得過且過，動作依舊非常到位，連表情看起來也是那麼投入。沈政男還建議，下次可以改成請一團猛男舞者，讓老人家換換口味。

《ETtoday新聞雲》則報道指，台灣藝人唐從聖、GINO、唐玲、樂隊八三夭的阿電和知名舞蹈老師藍波等也支持老人院找來女舞者表演熱舞。唐從聖表示：「我覺得桃園榮家不需要道歉，該道歉的是沒有辦這種活動的單位吧。」他更進一步表示，「要我表演如果阿嬤開心我就脫。」

阿電則表示：「跳舞的開心，看的阿公也開心，不開心的只有酸民。」