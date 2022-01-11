內地迷你裙女團滑雪場熱舞遭撞飛　驚嚇影片瘋傳　官方這樣解釋

根據內地媒體報道，這段在滑雪場拍攝的跳舞影片，地點在山西長治，影片中一排穿著相似的女孩跳著舞，後方一直有滑雪客滑下來閃過她們，不過最後一名人員下來的時候直線撞上了中間的女孩，女孩當場被撞倒，場面十分驚險，引發陸網一片謾罵，對此，滑雪場方對外回應「不是剛好撞到，是我們設計的場景」，且拍攝當時雪場並未營業。



現場工作人員回應內地媒體表示：「不會有危險啊，我們是在拍攝，當時有攝影師、有導演，有劇組都在那邊拍攝。」

撞到女孩時「速度基本上是零」 點擊放大瀏覽事發經過▼▼▼

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現場工作人員解釋後面滑下來的人員都是教練，撞到女孩時，速度基本上也已經降到零，幾乎是坐到滑板上，聲稱「沒有太大的問題」，還強調滑雪場一般沒有穿雪鞋絕對進不去，所以拍攝是事先溝通好的。

工作人員除了回應拍攝爭議以外，並未透露確切的拍攝主題與內容，片中女孩們的身分也不明，似乎並非外界所猜測的女團，而是一般的廣告片。

網友紛紛留言表示「一看就不是，撞那麼嚴重」、「拍這樣的廣告是想賣什麼商品，我不理解」、「策劃這個廣告意義是？」、「大冷天露大腿穿短裙？」。

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