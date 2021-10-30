著制服當街熱舞網絡再現「外賣媛」？　網民：互聯網媛媛不斷

隨著網紅經濟的發展，愈來愈多的「媛」在網絡出現。繼「佛媛」、「病媛」、「支教媛」、「幼兒媛」之後，再現「外賣媛」。

「外賣媛」們身著疑似美團外賣制服以及超短裙，在街頭熱舞引發關注。有網民直言，「互聯網真是媛媛不斷」。



據《九派新聞》報道，周四（28日）有網民爆料指，有女生穿著疑似美圖外賣的制服、超短裙以及黑絲襪，在街頭跳熱舞炒作。此外，在短視頻平台中，有關「外賣小姐姐」的詞條亦受到不少關注，但這些網紅「小姐姐」的外賣員身份就被質疑。

事件引起網民評論：

「外賣媛又來了」。



「搔首弄姿」。



「有沒有程序媛、保潔媛，真是妖魔遍地」。



「個人覺得這些行為很低俗，搞不懂為什麽有那麽多人喜歡看」。



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而對於網絡上的這種現象，美團外賣客服回應指，不排除有自媒體炒作的可能性，若核實為騎手行為，將對其進行一定的處罰。

較早前，「佛媛」在網絡中出現後亦遭到官媒批評，《工人日報》曾刊文批評指，假名媛屢屢得手，無礙乎有人相信財富、美貌、學識可以是不經奮鬥而獲得的，與其說沒有一眼識破的能力，不如說是心存幻想。「佛媛」的鬧劇該結束了，更希望「名媛」這個詞以後能回歸其美好的本意。