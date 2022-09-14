台北3警「阿公店」喝花酒　萬華分局：涉足陪酒女酒店　從嚴究責

媒體報導指台北市警察局萬華分局偵查隊小隊長在轄區內喝花酒鬧事，且有員警上網爆料。萬華分局今晚表示，經查偵查隊郭姓員警等3人涉足有陪酒女侍飲酒店事證明確，將從嚴究責。



台灣網路媒體《大聲傳媒》報道指出，萬華分局偵查隊小隊長到轄區內喝花酒，且酒後在俗稱「阿公店」之茶室內大小聲還動粗打小姐，被害人到新北市警察局報案經通報北市後卻無下文；萬華分局其他員警看不下去、上網爆料，引發爭議。

對此，萬華分局今晚發布新聞稿表示，有關偵查隊郭姓員警等3人於9日晚間非因公務涉足有陪酒女侍飲酒店一事，經查事證明確，其涉足不妥當場所部分，將從嚴、從重追究相關人員責任。

另經調查相關事證，當天和郭姓員警同行的薛姓女友人，她因酒醉在包廂內與郭姓員警友人咆哮爭執，初查結果薛女並無被毆打等具體事證。

萬華分局說，查處員警風紀案件均採不掩飾、不庇縱態度，並秉持客觀中立立場實施調查，若發現任何風紀問題，將立即實施調查，以健全內部管理功能。

阿公店是什麼？

台灣媒體《中時新聞網》去年曾報道，阿公店是台北市萬華的「特產」，前身是當地的老人茶室，但經過多年的演變，目前的經營型態，就和一般的地下酒家沒有兩樣，甚至不少成為變相的脫衣陪酒酒店，陪酒小姐從老到少，從本土到外配，從陪唱到伴遊，各種花招都因應時代環境隨時改變。

阿公店的名稱由來，說法不一。不過，最為人們接受的，還是從阿公店的消費人口上得來。過去，在阿公店坐檯陪酒的女侍，多半是年逾四十，青春不再的婦女，捧場的男客，也以上了年紀的老人為主。久而久之，萬華區以老人為主要消費對象的女侍陪酒餐廳，就稱之為阿公店。