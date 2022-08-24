台灣近20年7警被殺殉職　槍擊斬殺皆有　76人狂毆一警3分鐘最殘暴

撰文：ETtoday
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台南市2名警員於8月22日上午在安南區北汕尾三路追捕一名逃犯，追捕過程中遇刺雙雙殉職，其中一人甚至遭割頸20厘米，目前嫌犯人數以及確切位置仍在追查中。警察查緝不法，捕捉歹徒打擊犯罪，面臨極高風險，《ETtoday新聞雲》為大家整理出，近年來台灣發生的重大殺警案件。

肇事現場狀況：（慎入，圖片或令人不安）

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2022年8月22日，台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑（27歲）、凃明誠（36歲）前往安南區北汕尾追查嫌犯，遭歹徒持刀襲擊，2人身上有多處刀傷，凃員頸部傷口更長達20厘米，送醫後雙雙宣告不治。

2019年7月3日，24歲鐵路警察李承翰晚間處理補票糾紛時，遭失控的54歲鄭姓乘客揮刀猛捅，他為了保護其他乘客，獨自與兇嫌近身肉搏，等到確認乘客安全後，才鬆手倒地，但他早已肚破腸流，經過一夜的急救後，因大量內出血身亡。鄭姓凶嫌被判定有思覺失調症，判刑17年確定。

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2019年6月14日，台南市警局刑警大隊偵查佐、曾獲模範警察表揚的劉三榮，前往柳營一處練歌場消費，酒後與梅嫌巧遇，雙方當場爆發激烈衝突，梅嫌想起舊恨當場掏出手槍朝着劉員右肩擊發，隨後轉身逃離現場。劉三榮中槍後當場軟倒，雖立即被送往奇美醫院搶救，惟子彈自上臂貫入後撞到骨頭彈往腹腔、射破腸子，最終仍是失血過多宣告不治。

2014年9月14日，台北市信義分局員警薛貞國下班時間到信義區夜店「Spark」關切聚眾事件，薛貞國到場後遭76名黑道份子持棍棒及刀械圍毆3分鐘，因傷勢多集中頭部、腹部，最後送醫不治，宣告殉職。高等法院更一審判曾威豪、劉芯彤各8年徒刑，其餘8名被告判7年至10年6月不等。

2005年4月10日，台北縣（現為新北市）汐止分局員警洪重男、張大皞巡邏時，遭2名歹徒趁隙從後持刀砍殺，奪走警槍及子彈造成1死1重傷，洪身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟、背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，導致血氣胸及心臟破裂出血性休克，送醫前已無生命跡象；張左邊頸部有長10厘米、深4厘米的刀傷，右頸一道5厘米撕裂傷，送醫時還一直冒血，所幸急救後脫離險境。

2002年1月5日，羅武雄、鄭性澤等人在台中豐原十三姨KTV喝酒，羅因與酒店小姐有衝突，心生不滿對天花板開槍，當時台中市豐原警分局刑事組偵查員蘇憲丕獲報到場，雙方發生激烈槍戰，駁火過程中羅被擊斃，豐原警分局小隊長蘇憲丕也中彈殉職。鄭被控殺人，最終逆轉獲判無罪定讞。

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