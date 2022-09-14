台灣選美佳麗突「被阻止上台」落淚畫面曝光　台官員批：中國打壓

第9屆台灣小姐冠軍高曼容近期代表台灣赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐選美比賽」，13日受邀出席「世界創新與科技大會（WCIT）」，大會邀請參加亞洲環球小姐的佳麗帶著自己國家的國旗上台，並向大家打招呼，高曼容在登台前一刻卻被大會通知無法上台，在台下拭淚畫面曝光，引發熱議。



當時在WCIT現場的桃園市政府資訊科技局長余宛如在FB指出，台灣佳麗不能上台的原因與中國大陸打壓有關。她發文稱，「中國的無理打壓是民主國家不能忍受的，因此更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油。」



據台媒《聯合報》報道，12日「世界創新與科技大會（WCIT）」開幕儀式邀請參加亞洲環球小姐的佳麗帶著自己國家的國旗上台，並向大家打招呼。台灣亦有團隊受邀參加WCIT，桃園市政府資訊科技局長余宛如指出，當時他們聽說有台灣佳麗很興奮，準備為她加油，卻發現台灣佳麗高曼容遲遲未上台。

報道指，當時輪到台灣佳麗高曼容上台時卻被主辦單位拉住，高曼容只能看著其他佳麗在台上說話、揮舞國旗，她則難掩傷心在台下拭淚。當時WCIT的主辦方有向高曼容道歉，並表示很愧疚。

余宛如指出，主辦方在最後一刻才被迫不能讓台灣佳麗上台，「原因大家心知肚明」；余宛如稱，「中國的無理打壓是民主國家不能忍受的，因此更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油。」

據了解，高曼容來自南投埔里，擁有168公分高挑身材，從小參加各種選美比賽，也曾參加過家鄉的「美人腿公主」選拔，獲得第9屆台灣小姐冠軍。2019年曾到羅馬尼亞參加國際選美賽，榮獲最佳媒體獎，當時背後投影的是中華民國國旗。

民進黨南投縣候選人蔡培慧則在FB發文稱「曼容是我們埔里的女兒」，她批評，「中國面對國際諸多國家對台灣伸出友誼之手，態度蠻橫，但我們相信，威權永遠戰勝不了民主。」國民黨、民眾黨則尚未就此事回應。

《光明日報》報道，2022年大馬亞洲環球小姐選美賽11日晚間由檳州旅遊與創意經濟事務委員會辦公室主辦的舉行歡迎宴，各國佳麗將於9月18日（星期日）晚上7時，在檳城國際會展中心爭妍鬥艷，角逐美后寶座。

該委員會主席楊順興致詞時指出，預計將有40多個國家佳麗參賽，目前尚有一些佳麗趕在來檳城的路途中。