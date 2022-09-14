湖北52歲男子退休後重返高校　成「最年長新生」室友讚好勵志

湖北一間高校近日迎來歷史上年紀最大的新生，52歲的父親在女兒的陪同下報到入學，重返校園生活。



52歲的父親在女兒的陪同下報到入學，重返校園生活。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，周二（13日），位於武漢的湖北輕工職業技術學院迎來52歲的新生魯新林。「家長請留步，學生進去就行了」，面對學校工作人員的疑問，魯新林表明了身份，稱自己就是來報到的。

工作人員起初十分驚訝，檢查了錄取通知書確認無誤後，魯新林進入校園辦理報到手續，但期間仍有不少人把他當成家長。直至到了宿舍，兩名室友亦一度不敢相信，「我們當時的第一反應是驚訝，第二反應是好勵志，這麼大年紀還來學校讀書。」

至於為何過了知天命之年選擇重返校園生活，魯新林表示，自己是襄陽人，去年10月因身體原因提前退休後，便做下這個決定，「今年參加高考拿了411分。」

魯新林還介紹，自己之前的大學專業是漢語言文學，所以高考語文考試「沒有怎麼複習，拿了100分」，其他科目特別是英語和數學則很吃力，所以最終成績並不太理想。不過，魯新林說自己將來還要由專升本。

魯新林又說，「我不想退休後每天打打太極、釣魚，希望可以活得更充實些，也是想給女兒做個榜樣，年輕人更要堅持終身學習。」