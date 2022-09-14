父母被隔離？12歲女童中秋被52歲村支書強姦　警方證實已拘留犯人

9月10日，江西鷹潭貴溪市天祿鎮流橋村12歲的女童，遭該村黨支部書記52歲的劉亮宗強姦。網傳居民相關對話截圖顯示，被劉亮宗強姦的12歲女童「回家後一身血」。貴溪警方13日證實當日發生一起強姦案，「已依法對劉某某刑事拘留並向檢察官提請批准逮捕。」



內地自媒體《陸火Media》報導，其父母正在方艙隔離，獲知消息後，「要衝出方艙，被公安攔住了。」警方通報則稱，該女童父母未進過方艙。有網民隨後爆料，該父母雖未進過方艙，「但當時確實在隔離」，批評警方通報避重就輕。



綜合網絡資訊，因為疫情爆發，江西鷹潭市貴溪市8月10日起封城，據案發地流橋村原主任介紹，劉亮宗強姦幼女發生在中秋節（9月10日）中午，當晚他就被警方抓走。據警情通報，劉亮宗已被提請刑事拘留。

9月13日，貴溪市婦聯一名工作人員表示，目前婦聯已經掌握相關情況，公安部門已經介入，被侵犯的女童目前在醫院。該工作人員說，涉案村支書劉亮宗目前已經被羈押。

《陸火Media》報道，劉亮宗是貴溪流橋力富建築勞務有限公司法定代表人，而該公司的實際控制人，是天祿鎮流橋村集體經濟股份合作社，由流橋村集體經濟股份合作社100%控股。

《陸火Media》撥打流橋村集體經濟股份合作社的工商登記電話，自稱是流橋村原主任的男子接聽電話表示，「劉亮宗已經被抓起來了，他性侵少女！那個人成了人渣！我氣都氣死了！要求法律嚴懲！」

該男子透露劉亮宗生於1970年，今年52歲，案發當晚，警方將劉亮宗抓走了。案發時，被性侵的女童父母正在方艙隔離，「現在已經回家裡了。」貴溪警方通報則否認女童父母在方艙隔離，網民則批評警方「避重就輕」，指當日父母確實在隔離「只是不是在方艙」。亦有網民指女童父母當晚在醫院，僅女童與爺爺嫲嫲在家。

微信公眾號「基本常識」指出，光天化日，還是中秋節正熱鬧的時候，「強姦暴行何以能夠得逞呢？監護人去哪兒了？鄰居去哪兒了？」

文中指出，12歲的女童，原本應該在父母親人的呵護之下，就算父母臨時有事走開，鄰居、路人也有可能在關鍵時刻伸出援手。「可問題在於，孩子的父母因疫情被隔離，在孩子人生最需要幫助的時候沒能出現在身邊，哪怕聽到了女兒被強姦的噩耗也無法第一時間趕回安慰。而鄰居們則處在靜默管控中，沒人能輕易出門。」

不過亦有微博網民認為，警方通報已經證實女童父母不在方艙，部分網民說法是在「藉機攻擊中國的防疫政策」。網民們要求官方進一步回應「女童父母當時是否在隔離，亦有網民要求交代案件細節，包括「村支書為何可以在疫情期間以什麼名義接近女童」。

網民查找，發現劉亮宗不只是支書，更是貴溪市人大代表，此前微信公眾號「鷹潭人大」有發佈相關文章，但目前這篇文章已被刪除。

網民點睇：

沒進過方艙，那父母有沒有在隔離？有沒有？

重點是這個禽獸居然是村支書，利用隔離良機，禍害村民。

父母進沒進方艙不是重點，女孩被強姦才是。

為什麼孩子會和父母分開，如果不被分開是不是就不會遇到這個事，另外這個人能不能死刑。

