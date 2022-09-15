台灣將取消入境隔離？中央流行疫情指揮中心：下個月有機會

台灣中央流行疫情指揮中心昨天舉行會議討論邊境解封，有專家建議一個月內著手準備「0+7」（0天居家隔離+7天自主防疫管理）開放邊境。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周四（15日）下午表示，10月份有機會，但還需視疫情發展狀況，10月初可能性低。



中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日下午在疫情記者會中表示，入境檢疫「0+7」的實施日程，必須在疫情達高峰之後，明顯下降才有可能上路，10月份實施是有機會，但還是要分析整體疫情發展狀況，疫情高峰愈早下降，就可愈早開放，預估10月初可能性低。

世衛近日宣布COVID-19疫情大流行有望結束，莊人祥認為，現階段疫情確實已連續數週下降，死亡人數低於2020年3月，雖然以各洲疫情趨勢分析，上週除非洲，各大洲疫情都下降，但各國進展不一，台灣疫情還在上升階段，只是這一波沒有前一波疫情高。

台灣邊境防疫政策受到旅客關注。（AP）

莊人祥說，現在台灣COVID-19疫苗及口服抗病毒藥物皆持續提供符合資格民眾使用，若各國都維持，後續會持續關注世衛是否解除公共衛生緊急事件，同時也需要注意即將進入秋冬季節，如果對外開放邊境，可能面臨流感跟COVID-19疫情衝擊等，都必須持續關注。

這一波新疫情高峰的說法眾多，有一說是預估21日新增本土確診個案數將達6萬宗。莊人祥表示，單日個案數多是每周二或周三數量比較高，需要持續關注連假效應是否延續到下週，但初步研判6萬宗可能性較低。

台灣疫情持續升溫，九合一選舉將於11月26日登場，中央選舉委員會防疫計劃受關注。莊人祥說，現階段中選會規劃，確診者在隔離7日期間的前3日居家檢疫是不可投票，但後4日自主防疫管理期間，可以前往投票，但須附2日內快速測試陰性證明。