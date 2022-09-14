日本今起開放台灣遊客申請電子簽證　另有兩地受惠

日本台灣交流協會昨日（13日）宣布，今日（14日）起開放在台灣居住的台灣籍人士在「Japan eVISA」網上系統申請電子簽證，目的為觀光等短期停留（不超過90日）單次入境者。該系統此前已對美國和加拿大籍人士開放，申請者須符合一定條件。



日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，日本台灣交流協會昨發布最新消息指出，日本時間9月14日12時（台灣時間上午11時）起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發。根據申請網站寫明，網上申請不適用於有犯罪記錄者、具雙重國籍者及欲申請多次簽證者。這些人士需要在日本駐當地機構申請簽證。

旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，若沒有特別問題，從申請隔天開始5個工作天，可以發行電子簽證，但需要到交流協會窗口以現金支付費用。

台灣成為可網上申請日本簽證的受惠對象。（JAPAN eVISA截圖）

對此，台灣創新旅行社董事長李奇嶽表示，現在要到日本都得先到交流協會預約面試，但隨著申請的人愈來愈多，外館人力不堪負荷，現在預約都已經預約到11月上旬，整個申請情況塞車非常嚴重，所以日方決定簡化簽證申請程序，改成網上申請，一方面節省人力，另一方面也方便想去日本的民眾，是好事。

李奇嶽表示，交流協會也鼓勵已經預約面試的民眾，改成網上申請，因為外館人力真的不夠。隨著疫情趨緩，旗下旅行社大概每日有十數張受付濟證申請（編按：指日方擔保者須於入國者健康確認系統（ERFS）申請者之資料、同意誓約書內容等），目前航空公司都在增班，很多旅行社甚至在談包機，如果每週入境限額仍沒有放寬，最終可能會不足應對旅客數量，預估最快11、12月有機會進一步開放。

港人仍須臨櫃申請

雖然日本放寬入境要求，但現時香港旅客去日本仍需要申請簽證，且目前需要臨櫃申請。不想在日本簽證中心等足一日，就要先在網上先預約日期和時間，就能盡快完成申請。手續非常簡單，只要跟著以下步驟，就能完成預約。

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