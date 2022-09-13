台灣疫情｜新增2.5萬本土個案多28死　60多歲婦成第2名BA.5死者

台灣新冠疫情持續，中央流行疫情指揮中心今日（13日）公布，當地新增25346宗本土個案，新增44宗中重症，再多28人死亡，另增237宗境外輸入個案。



新增死亡個案年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，當日沒有50歲以下或兒少特殊死亡個案，但有一半的死者未曾接種疫苗，24名有慢性病史，呼籲符合資格者要儘快施打疫苗。

另一方面，本土Omicron BA.5亞型變異株疫情升溫，新增88宗BA.5病例，佔上周所有已定序174例的50.6%，患者為73名成人、15名兒童或青少年。同時，新增第2宗BA.5死亡個案，死者為一名未曾接種疫苗的60多歲女性，其本身有糖尿病、中風等慢性病史，長期臥床，在8月30日快篩陽性，就醫檢查有肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，9月1日新冠併呼吸衰竭死亡。羅一鈞指，BA.5已逐漸取代BA.2成為主流病毒株，惟沒有如此前預期的快速取代，仍呈現互相消長情形，顯見防火牆有效。

據指揮中心統計，今年截至9月11日，本土輕症、無症狀個案累計5611660宗、佔99.55%；中症累計14148宗、佔0.25%；重症累計11006宗、佔0.2%，死亡累計9458人。此外，當地累計14427人重複感染。羅一鈞指，重複感染認定只要家用快篩陽性搭配新的症狀，即可經由醫師評估認定，不需要再去急診採檢PCR。