台灣12小時逾50次餘震「還會震一個月」　已進入「地震活躍期」

台灣台東縣昨天（17日）晚上9時41分發生黎克特制6.4級地震，且餘震不斷，截至今日（18日）早上10時左右，累計已有50次餘震。



綜合台媒《ETtoday新聞雲》、中央社及《聯合報》等報道，台灣餘震不斷，今日上午近10時，台東成功發生規模4.9級地震，地震深度16公里。

台灣中央氣象局表示，昨晚的6.4級地震是今年第二大地震，未來2天仍有規模5級以上餘震，5天內有規模4級以上地震，餘震序列可能持續一個月，規模3級以上地震會持續發生。目前餘震發生頻率及規模已有降低的趨勢。

據統計，這是今年以來第7次6級以上的強震，遠超過台灣以往每年2至3次規模6級以上地震的平均數。以地震發生次數而言，可說是進入「地震活躍期」。

中央氣象局解釋，本次地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與中央山脈斷層系統有關，雖然該系統持續有活動發生，不過台東關山一帶過去較為安靜、活動少，本次出現大地震較為罕見。

當局稱，據統計，自1973年以來，本次震央台東關山方圓15公里以內，規模5級以上地震發生次數僅7次，規模4級以上地震發生次數也相對少很多，此次地震「比較特別」。

地震導致房屋損毀，但未有造成傷亡。台東市一棟屋齡約80年的日式老屋倒塌，所幸屋內無人居住，無人受傷。

此外，根據當局統計，地震導致災阻路段共有3處，道路災情共有2處，預計今日上午陸續會開放通行。

台灣中央氣象局早前指，昨晚台東接連發生20次地震，都是淺層地震，其中最嚴重為黎克特制6.4級，最大震度6強，全台有感。