四川瀘定縣6.8級地震最高烈度9度　國省幹線基本暢通鄉鎮恢復通信

9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，截至昨日（10日）下午2時，地震已造成88人遇難，30人失蹤，超過420人受傷。

今日（11日），應急管理部發布《四川瀘定6.8級地震烈度圖》（下稱《地震烈度圖》）。本次地震最高烈度為9度，其中6度區及以上面積19089平方公里，共涉及四川省3個市州12個縣（市、區），82個鄉鎮（街道）。



應急管理部中國地震局地震現場工作隊依照《地震現場工作：調查規範》、《中國地震烈度表》，對災區200個調查點展開實地震害調查，並充分參考震區斷裂構造、儀器烈度、餘震分佈、震源機制、無人機遙感等科技支撐成果，結合強震動觀測記錄，確定此次地震的烈度分佈。

《四川瀘定6.8級地震烈度圖》。（應急管理部中國地震局）

本次四川瀘定地震最高烈度為Ⅸ度（9度），等震線長軸呈北西走向，長軸195公里，短軸112公里，Ⅵ度（6度）區及以上面積19089平方公里，主要涉及甘孜藏族自治州瀘定縣、康定市、九龍縣、丹巴縣等12個縣市，82個鄉鎮，其中包括甘孜藏族自治州35個鄉鎮，雅安市38個鄉鎮，涼山彝族自治州9個鄉鎮。

《地震烈度圖》顯示，Ⅸ度（9度）區面積280平方公里，Ⅷ度（8度）區面積505平方公里，主要涉及甘孜州瀘定縣磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮、德威鎮；雅安市石棉縣王崗坪彝族藏族鄉、草科藏族鄉、新民藏族彝族鄉，共計7個鄉鎮。

Ⅶ度（7度）區面積3608平方公里，主要涉及甘孜州12個鄉鎮（街道），雅安市15個鄉鎮（街道）；Ⅵ度（6度）區面積14696平方公里，主要涉及甘孜州32個鄉鎮（街道），雅安市35個鄉鎮（街道），涼山彝族自治州9個鄉鎮。此外，位於Ⅵ度區之外個別鄉鎮及其它部分地區也受到波及，個別老舊房屋出現破壞受損。

本次地震共造成超過11萬人受災，逾5萬間房屋損壞。道路、通信、電力、水利等基礎設施不同程度受損，誘發多處滑坡、崩塌、堰塞湖等次生災害。

截至目前，中央財政、四川省財政累計下撥3億元救災資金，累計調撥各類救災物資11萬件（套），設置安置點125個、集中安置1.7萬餘人。除了S217線僅剩桃壩至石棉界約8公里仍未搶通外，震區國省幹線基本全線暢通；鄉鎮通信全面恢復，村組通信基本恢復，恢復供電3.76萬餘戶。

安全應急評估城鎮農村房屋建築16052棟、市政道路55公里、市政設施48處，瀘定縣應急評估工作已基本完成。灣東河部分堰塞體已被沖開，灣東河河口匯入大渡河流量恢復正常，堰塞湖風險已基本解除。