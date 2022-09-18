台灣地震｜震央區廠房設備受損嚴重甚至倒塌　負責人盼政府助重建

台灣台東縣昨（17日）晚9時41分發生黎克特制6.4級地震，且餘震不斷。

除了超市貨架倒下，餐廳牆身有龜裂、天花板掉落的情況外，位於震央的關山鎮多個廠房亦因地震受損嚴重甚至倒塌。

有廠房負責人預估，本次地震損失超過4000萬（新台幣，下同），若加上未來半年無法營運，或損失破億元，希望政府能夠透過專案協助重建。



本次地震的震央位於關山鎮。位於當地的新福里新乾坤碾米廠廠房，以及志昇水泥預拌廠房、室外儲料槽，都因強震倒塌。

志昇混凝土預拌廠負責人黃榮鴻稱，預拌廠房、儲存水泥備料槽，儲存砂石儲存槽，及輸送管全部因地震受損，工廠不僅要暫停運作，相關原料可能都因此受損無法交貨。

他表示，現在缺工缺料，未知何時才能恢復運作，粗略估計設備損失4000萬，後續影響總損失可能超5000萬，並希望預拌廠原未倒塌儲料槽，能夠順利度過近幾日餘震，否則將損失更多。

鄰近水泥廠的新乾坤碾米廠同樣受地震影響。碾米廠負責人邱久騰稱，冷藏米儲存廠儲存槽整個崩垮，内部還藏有2000公噸稻米，不僅昂貴機器設備受損，也無法協助下個月二期稻作儲藏，估計損失約4000萬，且未知何時才能修復，希望農委會能專案協助。