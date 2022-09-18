台灣地震｜女星於24樓酒店被嚇到尖叫呼救　泳池猛搖「起大浪」

昨（17）日晚上9時41分，台灣台東縣爆發規模6.4級的大地震，各地都傳出災情。藝人DJ圓圓當時正在高雄承億酒店24樓的無邊際泳池旁主持，豈料卻遇到大地震，無邊際泳池瞬間變成「無邊際海嘯」，讓她忍不住邊錄影邊尖叫。



DJ圓圓在Facebook發佈出影片，畫面中可清楚看見位於24樓的無邊際泳池因地震而劇烈晃動，掀起如海嘯般的陣陣「巨浪」，DJ圓圓被嚇到一度中斷主持而放聲尖叫，周遭也傳來此起彼落的尖叫聲。

台灣DJ圓圓因大地震被困24樓酒店，更被無邊際泳池翻起的「波浪」嚇到尖叫不斷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

網友看了尖叫聲不斷的影片後，紛紛留言指出了比這場地震更可怕的東西，「這叫聲比地震可怕」、「地震不可怕，反而叫聲比較可怕」、「你的尖叫聲比地震還可怕」、「聽到這樣叫聲真的覺得可怕」

相關文章：日本地震｜高速公路現百米裂縫 職人再展驚人效率8小時修復完畢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

田馥甄高雄開唱→無預警曝「終身大事」！嗨認「爸媽都寬心了」粉絲嗨翻

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】