台灣地震｜桃園新體育館昨開幕今卻不敵強震　天花全塌落砸傷民眾

台灣台東強震，桃園市八德運動中心多功能球場昨日（17日）才完成燈光改善工程，今日（18日）下午上百塊隔音板卻應聲塌落，劃傷一名正在運動的男子。

桃園市議員段樹文表示，桃園震度才三級，新建設施卻崩塌，實在「想沒有」；桃園市長鄭文燦到場指示體育局，要求盡快修復、慰問傷者。



桃園消防局下午2時54分獲報，八德運動中心5樓一名張姓男子（36歲）在打球時，遭掉落的隔音板劃傷，背部受4 x 6厘米擦挫傷，經清洗傷口、包紮止血後，由大湳分隊救護車送往聖保祿醫院救治。

影片截圖慎入！新體育館天花板塌落迅速，在場有人躲避不及受傷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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八德區市議員段樹文第一個到場，他表示桃園強震不多，頂多三級左右，運動中心昨天才發文宣傳新的燈光場地，今天天花板就砸下來，實在想不透。

市長鄭文燦下午4時許也到場關切，他表示場地還在保固期，要求體育局長莊佳佳與新工處請廠商維修，並尋求專家意見，如何設計輕鋼架才不會再次發生意外，完工後務必確定場館安全無虞再開放，也要慰問受傷民眾。

八德運動中心執行長陳孟紳表示，5樓原本在做燈光改善工程，昨天完工，掉落的上百塊塑膠製隔音板也剛安裝完。綜合規劃科長廖維敏指出，運動中心建築結構沒有問題，目前研判是乘載消音板的輕鋼架不穩所致，會盡快修繕完畢。

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監視畫面顯示，打球民眾運動到一半，部分抬頭天花板，隔音板及鋼架就突然崩塌，大多數人及時逃到場邊並未受傷。議員蔡永芳看完監視器表示，妻子今天早上才到場打球，當時很多小朋友，還好發生時都是青壯年，受傷情況很輕微，但畫面仍怵目驚心。

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