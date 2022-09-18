台東地震｜全球約90%地震發生在「這裏」　亞洲快將大地震？

台灣台東縣9月18日下午發生黎克特制6.8級地震。自步入9月以來，亞洲已發生數十次地震，這不由得讓人憂慮，亞洲會否有大地震來襲。



台東17日晚發生6.4級地震，就連香港都有震感。根據台灣中央氣象局資訊，當晚9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20次淺層地震，其中最大為6.4級地震，後續又發生多次餘震。

台東18日下午又發生6.8級地震。台灣中央氣象局測報中心主任陳國昌說，這才為主震，而此前的6.4級地震，以及原本預測為餘震的地震，都是屬於這次地震的前震。

亞洲9月以來地震不斷

根據美國地震學研究機構IRIS，自9月1日開始，日本、印度、阿富汗、菲律賓、中國四川省與台灣均曾發生5級以上地震，另外青島與西藏，以及緬甸、克什米爾（Kashmir）和塔吉克（Tajikistan）都曾發生4級以上地震。

全球主要有3個地震帶，環太平洋地震帶、歐亞地震帶和洋脊地震帶。中國位於環太平洋地震帶和歐亞地震帶之間，而香港位於歐亞板塊內。歐亞地震帶還包括印度、阿富汗、塔吉克（Tajikistan）、克什米爾（Kashmir）與緬甸，而台灣、日本和菲律賓則在環太平洋地震帶內。

各地震帶發生不同地震的可能

環太平洋地震帶：約80%淺層地震，90%中層地震，幾乎所有深層地震

歐亞地震帶：約15%淺層地震，10%中層地震，極少數深層地震

中洋脊地震帶：僅含全球約約5%地震，幾乎全是淺層地震

小規模地震頻頻出現，令各界憂心著是否代表未來會發生大地震。印度查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir）8月時，在短短4天內便發生約11次小地震。當地政府啟動應急計劃，專家亦對地震危機進行評估。對於小規模地震會否引發大地震，我們可以參考印度專家的看法。

全球主要有3個地震帶，環太平洋地震帶、歐亞地震帶和中洋脊地震帶。（台灣中央氣象局網站）

專家怎麼看

印度新聞網站Oneindia News引述專家警告，當地將發生更大的地震並建議民眾採取預防措施。

有地質學家指，他們無法預測地震發生的時間、日期和規模，但相信查謨和克什米爾地區的地震活動會持續不斷，或引發大地震。不過也有部分地質學家認為，這些輕微震動是地球在釋放壓力。

專家透露：「在某種程度上，小震動是塞翁失馬焉知非福（A Blessing In Disguise），因為壓力得以釋放，雖然也可能是大地震前的一個警告訊號。」

他們認為，有些時候，脆弱地區經歷小規模地震並不意味着將面臨更大規模地震，即使毫無徵兆，也可以突然強震。

日本或2050年發生大地震

受東京都政府委託進行的相關研究發現，在2050年前，東京發生7.3級地震的可能為70%。

研究指，若遭大地震衝擊，東京市將有6,148人喪生，當中大多死於建築倒塌和火災，約8.1萬建築被毀，453萬人擱淺並無法回家。