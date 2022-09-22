台灣入境｜陸港澳人士放寬！港人9.29起新增3類事由恢復申請

台灣陸委會周四（22日）表示，配合中央流行疫情指揮中心當日宣布，預定於下周四（29日）起調整邊境管制措施，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，同步於9月29日起調整下列陸港澳籍人士可依規定申請入境。



根據陸委會公布，放寬的類別有：

一、陸籍人士到台灣探親及奔喪，含運回遺骸骨灰、司法人道探視、探視重病（傷）親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承。

二、陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員。

三、業經許可到台灣投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境。

四、港澳籍人士到台灣探親、奔喪及從事商務活動。

換言之，港人到台灣觀光旅遊（自由行、團體遊），仍未有計劃於本月開放。

陸委會稱，「未來將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，以維護國家安全與整體利益。」

根據陸委會香港辦事處網頁，當前已開放港人申請赴台的事由包括：「國人之配偶及未成年子女」、「持有我國有效居留證者之配偶與未成年子女」、「經教育部許可之港澳生或非學位生（含陪同照護者）」、「經衛生福利部許可之國際醫療(含陪同)人員」、「商務履約」、「跨國企業內部調動人員」、「經專案許可之緊急或人道考量」及「來台進行刑事或民事訴訟人員」等。