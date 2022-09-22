台灣疫情｜增4.2萬本土個案多59死　行政院：0+7最快10月13日上路

台灣中央流行疫情指揮中心今日（22日）宣布，當地新增42212宗新冠肺炎本土個案，新增275宗中重症，再多59人死亡，另增258宗境外輸入個案。同日，行政院會通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若疫情高峰已過且未嚴重反覆，開放入境檢疫「0+7」新制、免簽證國家入境等最快將於10月13日上路。



新增死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，較年輕死者為一名曾接種一劑疫苗、本身有慢性精神疾病的30歲男子，其9月2日因發燒、全身酸痛等症狀至急診，經X光顯示左側肺炎，另外檢查有胸水及肝腫瘤，於8日住院，採檢PCR陰性，14日再次發燒，採檢PCR陽性，被予以瑞德西韋、氧氣罩等治療，因呼吸窘迫病況惡化，由於拒絕積極檢查治療，終於16日死亡，死因為肺炎及疑似惡化腫瘤。

據指揮中心統計，今年截至昨日（21日），本土輕症、無症狀個案累計6016240宗、佔99.56%；中症累計15104宗、佔0.25%；重症累計11495宗、佔0.19%，死亡累計9848人。

「0+7」入境檢疫新制最快10月13日上路，料將刺激旅遊。（桃園捷運公司）

外界近日關注邊境開放事宜，衛福部今天在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」，行政院長蘇貞昌聽取後，裁示通過。根據報告，第一階段自本月29日起提升入境總量至每周6萬人次、恢復各國互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑；開放3天檢疫及4天自主防疫，處所為1人1室。而第二階段開放措施，則包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令等。

蘇貞昌表示，入境旅客陽性率持續下降，各國陸續放寬邊境，為促進社會經濟活動，讓民眾恢復正常生活，經指揮中心和專家綜合評估，他同意中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝所提的分階段開放邊境管理建議，行政院首席防疫顧問張上淳也表示支持。蘇又指，第一階段實施後，將觀察一周，若如預期研判皆在掌握中，會在經過2周預告後正式實施「0+7」，實施日期約在10月13日。

至於口罩令，王必勝表示，目前為止沒有討論到口罩政策要怎麼修正，也不會與邊境政策「0+7」做連動，會放到後面階段再處理。