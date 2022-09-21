台灣疫情｜新增4.6萬本土個案多39死　邊境開放還要觀察一至兩周

台灣中央流行疫情指揮中心今日（21日）宣布，當地新增46673宗新冠肺炎本土個案，新增107宗中重症，再多39人死亡，另增229宗境外輸入個案。對於何時開放邊境，指揮中心指揮官王必勝表示，還要觀察1到2周，最快10月上旬再開放邊境。



新增死亡個案年齡介於3歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。其中最年輕的死者為一名有語言發展疾患的3歲男童，其曾在8月6日接種1劑疫苗，9月16日起出現發燒、流鼻涕、寒顫、頭痛等症狀，家用快篩陽性，由家長送醫確診，返家服藥進行居家照護。翌日早上，家長以為孩子在睡覺，到中午才發現孩子在床上呈現趴姿，沒有反應，疑似有嘔吐物。最後，孩子到院時已無心跳呼吸，急救無效死亡，司法相驗死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及新冠確診，歸類為家中死亡。

另一方面，新增6宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）兒童重症，年齡介於1歲至10歲，僅一名10歲男童接種過兩劑疫苗，其餘皆未施打疫苗。值得一提的是，一名4歲女童從確診至出現MIS-C相隔了101天，為全台紀錄最久個案，第二長紀錄病例為8月份所公布2歲女童，確診間隔96天。

目前，台灣採取「3+4」的入境檢疫措施，即3天居家檢疫、4天自主防疫，全程1人1室。對於工商界和旅遊界紛紛呼籲開放邊境，恢復正常經濟和生活，王必勝重申，邊境開放正在積極討論中，雖然連續2天病例數比上周同期下降，惟幅度不大，也不足以判定是否已經過了疫情高峰且趨勢向下。他強調，還要觀察1到2周，若要擴大開放邊境，會先公告後實施，目前預計在10月無誤，有可能是10月上旬，這還是要因應疫情的變化。

第二批50.4萬劑Novavax疫苗預計明日上午抵台。圖為首批Novavax疫苗早前運抵桃園國際機場。 （中時新聞網）

此外，50.4萬劑NOVAVAX疫苗將於明日（22日）上午抵台，對此王必勝表示，次蛋白疫苗的效果不錯，副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。

截至目前為止，台灣累計61419479人次接種新冠疫苗，接種人口涵蓋率為第一針93.4%、第二針87.3%、基礎加強劑接種率（適用於免疫不全或免疫低下的病人）0.8%、追加劑接種率（第三針）72.9%，第2次追加劑接種率（第四針）10.3%，其中65歲以上接種率36%。

對比香港，據特區政府統計，截至昨日（20日），香港疫苗接種人口涵蓋率為第一針93.9%、第二針91.6%、第三針76.7%，第四針則為418162人已接種，至於60歲或以上接種率為89.01%。