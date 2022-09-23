台北動物園大熊貓「團團」癲癇口吐白沫　大腦局部液化壞死病變

據中央社周五（23日）報道，台北市動物園表示，18歲雄性大熊貓（台灣稱：貓熊）「團團」曾疑似癲癇發作，經檢查左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，已接受完整檢查，照養團隊下午將說明病況。



台北市立動物園發布新聞稿表示，今年8月中下旬保育員發現「團團」行為與以往不同，食慾也不太好，嘴邊還曾出現過白色泡沫，閉路電視顯示8月23日上午7時左右，「團團」發生了3分鐘疑似癲癇的症狀。

獸醫師進行初步臨床檢查，並邀請國立台灣大學附設動物醫院神經專科獸醫師會診，認為「團團」有必要接受腦部MRI（磁振造影） 精密的檢查來釐清癲癇發生的原因，安排「團團」9月18日接受相關檢查。

MRI影像顯示，「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，可能是造成「團團」癲癇發作的原因。為進一步釐清腦部病變的可能肇因，獸醫師為「團團」採取腦脊髓液進行後續的分析化驗，也同時完成整體生理檢查。

動物園表示，近日「團團」在後場休養觀察中，後續須等待匯集所有檢驗結果才能釐清病因。預計今天下午2時開記者會，照養團隊及專責獸醫師將說明「團團」病況。

2008年12月23日中國大陸贈送一對國寶大熊貓（「團團」與「圓圓」）給台灣，而於2011年4月16日台灣回贈一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。兩隻大熊貓來自四川臥龍自然保護區，現居於台北市立動物園，2013年7月6日，圓圓產下1隻雌性熊貓，定名圓仔，經公眾投選命名選出此名，留在台灣。2020年6月28日，圓圓再產下1隻雌性熊貓，台北市立動物園經公眾投票確定名字為「圓寶」。