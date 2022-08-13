亞洲第一！4億年鬼斧神工造就中國最長溶洞　裏面竟有大熊貓化石

中國最長溶洞有多長？相當於161條紅磡海底隧道那麼長。綏陽雙河洞，亞洲第一、中國最長溶洞，位於「洞穴王國」貴州，全長300公里，仿佛一座龐大的「地下迷宮」，上下4層，洞中有洞，支線洞穴多達141個。洞內有河流、深潭，有千萬年來形成的喀斯特地貌奇觀，曾發現過大熊貓等古生物化石。



20世紀80年代以來，各國探險家、科學家對雙河洞進行了長達30多年的探索，洞穴長度不斷更新，至今仍未見到盡頭，這個中國最長溶洞的長度，還有可能繼續增加。



中國最長溶洞有多長相當於161條紅磡海底隧道那麼長。(VCG)

大自然4億年鬼斧神工 形成中國最長溶洞

溶洞是甚麼？溶洞大家或者很少聽，但她的另一個名字：鐘乳石洞大家一定聽過。溶洞其實就是指由雨水或者地下水侵蝕和溶解石灰岩層而形成的洞穴，這些洞穴可以非常長，又因為位處地下，因此屬於天然洞穴。

上述提到的雙河洞，位於貴州高原北部，誕生於4億多年前寒武系、奧陶系的白雲岩地層之中，形成於距今約260萬年的第四紀時期，千萬年來的版塊運動、地下水的溶蝕和石灰岩的沉積，留下令人歎為觀止的奇景。

雙河洞部分景觀已被開發成景區，遊客可以欣賞這座中國最長溶洞的奇觀，洞穴保護也受到關注。（VCG/當代中國授權）

這座龐大的溶洞掩埋在黑暗的地底，不為世人所知，直到20世紀80年代，當地雙河村的農民趙中國，發現了這座「地下迷宮」。30多年來，各國科學家、探險家對這座溶洞進行了多次探索，洞穴長度不斷更新。

中、法兩國的洞穴專家多年對雙河洞進行探測，經過30多年的探索，雙河洞長度不斷更新，成為亞洲第一、中國最長溶洞。（中新社/當代中國授權）

截至2021年，雙河洞已探索的總長度超過300公里，是亞洲第一、中國最長溶洞；其最深處665米，約相當於兩座中銀大廈疊起來的高度，被稱為「中國地心之門」。

雙河洞結構複雜，上下共有4層，目前在洞內已發現141個相互連通的支洞、5條地下河、多個洞穴瀑布以及數十個洞口，洞內擁有白雲岩、天青石、捲曲石、石膏晶花、石鐘乳等多種喀斯特地貌奇觀，是世界最大的白雲岩洞穴、最大的天青石沉積洞穴。通常白雲岩超過20米就可能垮塌，而雙河洞的白雲岩長度超過40米，極為罕見。

除了自然奇觀，雙河洞內還生活着盲魚、紅點齒蟾等多種生物，探險家還曾在洞穴內發現過大熊貓等古脊椎動物的化石。如今，雙河洞的部分景觀已對遊客開放。未來，這座中國最長溶洞還將帶來怎樣的驚喜？大家都拭目以待。

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