大熊貓團團生病　兩岸網民關心　園方：不排除邀四川專家來台

台北市動物園日前表示，18歲雄性大熊貓（台灣稱：貓熊）「團團」曾疑似癲癇發作，經檢查左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，由於團團是2008年中國大陸贈與台灣的大熊貓，消息一出引發兩岸網民的關心。



台北市立動物園動物組長王怡敏受訪時稱，四川臥龍的專家不排除來台了解情況。她表示，動物園線上都有跟中國大陸專家聯繫，也將「團團」檢查相關影像透過園內醫療小組，分訊息給中國大陸專家，看看有沒有針對病情更好的治療方式。



台北市立動物園指出，8月中下旬保育員發現「團團」行為與以往不同，食慾也不太好，嘴邊還曾出現過白色泡沫，閉路電視顯示8月23日上午7時左右，「團團」3分鐘疑似癲癇的症狀。

9月18日，「團團」接受腦部MRI（磁振造影） 精密的檢查，MRI影像顯示，「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，可能是造成「團團」癲癇發作的原因。

由於台灣入境檢疫防疫新制「0+7自主管理」將在10月13日上路，有媒體詢問台北動物園園方會否邀請中國大陸專家來台？

動物組組長王怡敏則回應，動物園有線上都有跟中國大陸專家聯繫，也將「團團」檢查相關影像透過園內醫療小組，分訊息給中國大陸專家，雙方保持溝通，後續也不排除邀請四川專家來台。

台媒《聯合報》報道，中國大陸贈台的大貓熊團團、圓圓曾是兩岸關係和解的象徵。2005年5月，時任國民黨主席連戰結束大陸之旅後，當時的國台辦主任陳雲林就宣布將向台灣贈送兩隻大貓熊。

團團是雄性，生日是2004年9月1日；圓圓是雌性，生日是2004年8月30日。團團、圓圓於2008年12月23日搭乘長榮航空專機飛抵桃園國際機場。

團團、圓圓當時要離開四川雅安碧峰峽基地前往成都雙流國際機場的途中，曾出現上千位雅安市民為團團圓圓送行。微博《愛大熊貓圓仔》22日中午發布團團生病的消息後，不少網民留言，祝福團團早日康復、身體健康。

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團團圓圓抵台後，2009年農曆新年首度亮相，貓熊旋風席捲全台，民眾得先在動物園門口等著抽號碼牌，再入園進大貓熊館參觀，每人只限看十分鐘，一天的參觀量為二萬五千人次，每一個場次都爆滿。該年動物園的參觀人次在4月就突破百萬，2009年參觀人次達360萬人次。

2013年7月6日，圓圓產下1隻雌性熊貓，台灣民眾投票後定名圓仔，留在台灣。2020年6月28日，圓圓再產下1隻雌性熊貓，台灣民眾投票後確定名字為「圓寶」。

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《聯合報》報道指出，台灣動物園方曾透露，團團個性憨厚，圓圓則是脾氣嗆辣的「四川辣妹子」，夫妻個性迥異，但園方保育員都十分疼愛他們，平常約有五、六位保育員照顧，園方稱，熊貓一家無論是照料團隊或醫療團隊都曾被戲稱為「比總統的醫療團隊成員更多、橫跨領域更大」。

2018年保育員發現團團左上犬齒斷裂流血、牙冠斷裂，為了讓團團能進食，醫療團隊除了幫牠補牙，還幫牠製作鈦金屬假牙牙套，團團成為全球第一隻裝牙套的大熊貓。