台灣批王毅蓄意錯誤解釋聯大決議　將其與「一個中國原則」掛勾

台灣「外交部」25日（周日）發布新聞稿表示，「中國外長王毅於9月24日在聯合國大會演說中誆稱對台灣主權，蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂『一個中國原則』掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為」。

台灣「外交部」稱，「對於王毅在聯合國大會上扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況、誤導國際視聽的連篇謊言，外交部予以最嚴厲的譴責」。



台灣「外交部」重申，「聯合國大會第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分」。

台灣「外交部」批評，「中國持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，將並未獲得國際共識的所謂『一中原則』與其作荒謬連結，長期施展不當影響力施壓聯合國體系，無所不用其極排除台灣及所有台灣人民的參與，阻撓台灣貢獻國際社會的機會」。

王毅24日在聯合國大會發表演講時說，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去」。美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂的雙重代表權提案成為廢紙一張。

據中國大陸外交部官網發布的演講稿，王毅又說：「聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造『兩個中國』或『一中一台」的任何空間。」

此外，對於王毅在聯合國大會發言時稱「阻擋兩岸統一將被歷史巨輪碾碎」，台陸委會表達強烈抗議並指中國大陸發表此恫嚇發言是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者。