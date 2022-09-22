聯合國大會｜台3邦交國發聲　籲接納台灣參與多邊體系

第77屆聯合國大會總辯論於美東時間9月20日展開，有3個台灣的邦交國發聲「撐台灣」，呼籲聯合國接納台灣。其中馬紹爾群島總統柯布亞說，台海緊張情勢升高，國際社會不該沉默；危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）總統賈馬太（Alejandro Giammattei）則呼籲，台灣有權被承認為國家。



台灣在中美洲的友邦危地馬拉總統賈馬太在演講中聲援台灣，他認為「國際社會應聲援終止烏克蘭戰爭及對台灣和以色列主權的威脅」，又指台灣有權被納入聯合國及被承認為國家，但長期被某一聯合國安理會常任理事國拒於門外。

台友邦巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）則說，面對當前的困難情勢，必須團結一致解決全球性問題，不可排除任何一方，因此再次強調支援中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺的一部分，他相信台灣在多邊體系的參與將會帶來寶貴的貢獻。

馬紹爾群島總統柯布亞發言提到台灣。（截取自聯合國YouTube影片）

馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）則發言譴責中華人民共和國近期在台灣海峽的軍事行動，稱這已威脅並破壞印太地區及全球的和平與安全。 他又指聯合國須真正具有普遍性、接納及包容所有人，須確保沒有任何國家或人民被拒於門外或被冷落。他並讚揚台灣是一個「充滿活力、負責任的民主國家」，批評聯合國秘書處太常依賴聯大第2758號決議的政治詮釋。

不過，1月就任的台灣友邦洪都拉斯（台灣稱宏都拉斯）總統卡斯特羅（Iris Xiomara Castro Sarmiento）首度在聯大總辯論發言，隻字未提台灣。該國連7年未在聯大總辯論聲援台灣，但近年都有致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

根據議程，台灣的友邦斯威士蘭（台譯：史瓦帝尼）、帕勞（Palau，台灣譯作帛琉）排定周五（23日）在聯大總辯論發言。