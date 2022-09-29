台灣入境｜正式宣布10/13起入境改「0+7」　免隔離、免核酸檢測

台灣衛福部今日（29日）表示，10月13日實施放寬入境人員免居家檢疫，改採7日自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快做快速測試。如自主防疫期間外出，需有2日內的陰性結果。



台灣行政院上午舉行院會，會中衛生福利部陳報「COVID-19疫情現況及開放準備」報告。

衛福部透過新聞稿指出，邊境管制措施第一階段調整將從9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測（即核酸檢測），改以發放4劑快速測試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時做快速測試。

衛福部表示，邊境管制措施第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快速測試劑發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時做快速測試，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

另外據台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞此前透露，第二階段入境人士自主防疫期間，只需持2日內快測陰性結果即可到餐廳獨自或跟特定對象用餐，也可搭乘大眾交通工具。

陸港澳人士觀光暫未開放

值得一提是，上述入境新政暫未包含以觀光事由赴台的大陸或港澳籍人士，港澳籍人士的落地簽證、網絡簽證亦未開放，後續開放時程仍待台灣政府相關部門公布。