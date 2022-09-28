台灣入境｜蘇貞昌視察桃園機場準備情況　明或公布10.13開放邊境

台灣行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人，今早（28日）前往桃園機場視察放寬邊境管制「3+4」、「0+7」準備情況，並向機場所有工作人員表示敬意、感謝。

蘇貞昌稱，明日（29日）行政院會聽取指揮官報告，各部會形成共識，當日有可能由中央流行疫情指揮中心宣布，一如當初的預告，在10月13日開放邊境。



蘇貞昌並實際視察審單、通關、防疫計程車等作業，他在聽取簡報後致詞表示，他在2019年1月14日擔任行政院長，上任第一天就為了防止非洲豬瘟到桃園機場，後來又因為疫情多次來關切，在開放前一刻再度前來，向第一線工作人員致上最高敬意與感謝。

蘇貞昌說，旅客搭機回台，航班狀況如何、旅客人數與機組員狀況、抵達時間等都可預判，若有延誤等突發狀況，也已有經驗處理，相關狀況都要做好。

蘇貞昌指，2年多來台灣經濟受疫情影響，現在各國都在搶觀光客，開放後希望交通部長王國材要用盡方法讓各國的報復性旅遊都到台灣，過去防疫真的做得很好，「現在也希望國門開啟後，大家都到最安全的台灣，來看台灣的美好，讓桃機風光再現」。