台灣前南投縣長李朝卿涉貪81罪　二審判刑累計逾400年

台灣前南投縣長李朝卿涉藉工程收取賄賂、回扣案，其中17罪已定讞入監服刑，另外所涉94罪台灣高等法院台中分院周四（29日）更二審宣判，經認定犯81罪各判處5年6月至6年2月徒刑，累計刑期超過400年。



李朝卿被控在2005年至2012年南投縣長任內辦理縣府莫拉克風災復建工程等120多項工程時，與妻舅、秘書等人向包商收取賄賂、回扣。他在2012年11月被檢調在辦公室，搜出裝有現金的茶葉罐遭收押禁見，2013年正式被台灣檢方起訴。

南投地方法院一審認定李朝卿犯罪事實包括96件回扣案、15件收賄案，共計111罪、犯罪所得總計新台幣1,948萬元（約合480萬港幣），判處徒刑30年、褫奪公權10年，上訴二審後改判22年、褫奪公權10年。

台灣最高法院於2018年間認定，李朝卿所涉8件回扣案的原審判決認事用法均無違誤，駁回上訴，其餘103案發回更審，李朝卿因其中8罪已定讞入監服刑。

因貪污案起訴交保後仍被停職的前南投縣長李朝卿，2014年3月10日帶着5萬人的連署陳情書，率眾北上台灣內政部申請復職，行前在官邸前受訪，表達申請復職的心聲。（資料照片）

台中高分院2020年更一審認定，李朝卿收取賄賂、回扣共103罪，判處應執行有期徒刑21年、褫奪公權9年。最高法院2021年3月駁回李朝卿其中9罪的上訴，各判刑12年定讞，其餘94罪發回更審。

台中高分院9月29日更二審宣判，經合議庭認定，發回更二審的94罪中，有90件認定有罪，另外4件部分是想像性競合犯的概念，因罪證不足無罪，90件有罪部分經合併為81罪，各判處5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期加總超過400年，可上訴。

台中高分院指出，李朝卿全案定讞合併執行的刑期有16年6月，但因此次宣判的累計刑期超過400年，必須與前案刑期合併定應執行刑，此次宣判不另外宣告應執行刑，避免浪費司法資源。