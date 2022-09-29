遭媒體人點名小心「深圳召妓片」外流　民進黨前立委郭正亮否認

台灣資深媒體人周玉蔻近日頻搏新聞版面，繼緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華酒店開房」疑雲惹得一身腥後，另於Facebook貼文點名前民進黨立委郭正亮，要他小心深圳召妓影片外流，引發台灣網絡熱議。



針對周玉蔻寫下「好好洗乾淨你那禿頭啦！小心揑在中共手上『深圳』召妓的錄影帶外流‼」郭正亮近日藉由一檔網絡直播節目回應網民詢問，稱他在大陸的影片都是在開會的影片，「那時候馬英九剛上第一任總統時，民進黨全倒，我們這些民進黨立委都失業，當時兩岸交流非常熱絡，因此很常上深圳衛視的節目，而該電視台的尺度比央視寬非常多，可以容許民進黨人士上節目，並容許我稱自己是前立委」。

本屆台北市長選舉三強鼎立，周玉蔻力挺民進黨陳時中陣營立場鮮明。（Facebook＠周玉蔻）

郭正亮表示，中國大陸政論節目製作非常嚴謹，一集2小時的節目要錄4小時，因此他當時每次飛去大陸，到當地都傍晚了，然後就去酒店睡覺，一大早都會去逛當地的書店，然後中午12點開始錄影，一路錄到傍晚4、5點，晚上就直接坐飛機回台北，強調「我怎麼可能在深圳幹嘛」？

前民進黨立委郭正亮近年多有反省民進黨施政的言論，經常引起民進黨支持者不滿，並且質疑其政治立場轉向的聲音。（資料圖片）

針對周玉蔻近一周來集中火力主攻蔣孝嚴陳年緋聞案，郭正亮在Youtube節目《踢批批開講》評論，認為周玉蔻近期爭議言論傷害到陳時中選情，但民進黨卻不敢動這個控制不住的豬隊友。郭正亮表示，放任周玉蔻會惡化陳時中仇恨值，年輕選票全流向無黨籍黃珊珊，且大多數人認為打蔣孝嚴緋聞會是負分，揶揄現在最痛苦、有口難言的人其實是陳時中。