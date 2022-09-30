德智庫跨大西洋14國民調：若中共攻台　支持向台灣軍援的比例較低

俄烏戰爭期間，美國等多國除對俄實施制裁外，也提供大量先進武器予烏軍。回到台海，據智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）和博德曼基金會（Bertelsmann Foundation）近日公布的一項對跨大西洋地區14個國家進行的最新民調顯示，大多數受訪者認為，一旦中共武力攻打台灣，各國應採取外交或制裁行動，惟支持向台灣軍援的比例較低。



該份「跨大西洋趨勢2022」（Transatlantic Trends 2022）報告著力於分析俄烏戰爭和中國地緣政治野心等議題為跨大西洋合作帶來的挑戰，並在跨大西洋地區的14個國家，即美國、加拿大、德國、法國、意大利、荷蘭、波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、英國和土耳其進行了問卷調查，時間主要在今年6月底至7月初，當時美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）訪台及解放軍在台灣周邊海域軍演等事尚未發生。

報告顯示，除美國之外，其他13個國家皆有將近四分之一的受訪者表示無法判斷中國對於自己的國家而言，究竟是合作夥伴、競爭者還是敵手。其中在德國，43%受訪者認為中國是競爭者，23%認為是敵手，22%表示無法判斷，只有12%認為中國是合作夥伴。而在美國，34%將中國視為競爭者，32%認為中國是敵手。政策方面，不少受訪者都支持對中國採取更強硬的態度，惟在新科技領域卻希望展開更多合作。法國是對中強硬傾向最明顯的國家，多達66%受訪者表示支持，其次是加拿大和荷蘭，均為62%。

研究還詢問受訪者是否支持自己的國家在不考慮經濟後果和其他國家態度的情況下，仍然採取更強硬的對中政策，結果顯示，除立陶宛和土耳其，其他12個國家都支持對中更強硬，單方面採取行動或和盟友協調行動的受訪者都佔了大多數。

其中，西班牙、瑞典、加拿大、荷蘭和法國皆有逾60%受訪者不惜本國經濟的高昂代價也支持對中採取更強硬措施，英國和德國比例略低，但也分別有57%和54%的人表示支持。而按性別和年齡看，男性和較為年長群體更願意接受對中強硬所帶來的經濟代價。

不過，在被問及中共若武力攻台，各國應該如何應對時，受訪者顯得更為謹慎，雖然大多數還是支持自己的國家採取外交手段或制裁，但就向台灣輸送武器或派遣軍隊方面，支持的意願甚低。

從14個國家的平均數值來看，支持輸送武器和派遣軍隊的比例分別只有4%和2%。（gmfus.org）

調查顯示，從14個國家的平均數值來看，35%受訪者認為在中共「武統」的情況下應該採取外交措施，32%支持採取聯合經濟制裁行動，支持輸送武器和派遣軍隊的則分別只有4%和2%，另有12%更希望自己的國家不要做出任何行動。

按國家而言，羅馬尼亞、土耳其、意大利、立陶宛和葡萄牙的受訪者對單純採取外交行動的支持比例最高，皆有約40%；葡萄牙、加拿大、德國和瑞典對聯合制裁行動的支持率最高，亦都在40%左右。至於向台灣輸送武器和派軍隊援助方面，美國的支持比例最高，惟分別只有8%和7%，而英國分別為5%和3%，法國則為3%和2%，其他國家的比例更低。

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