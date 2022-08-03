紐時：中國真的能武統台灣嗎？將面對「滿是抵抗者的城市」

佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣後，解放軍宣布在台灣周邊實施軍演，台灣海峽的緊張情勢升級。美媒《紐約時報》刊登署名儲百亮的文章「中國真的能『武統』台灣嗎？」。

文章引述五角大樓的報告稱，哪怕中國軍隊成功登陸台灣，城市戰的難度「會讓兩棲入侵台灣成為習近平和中國共產黨的重大政治和軍事風險」，解放軍將面對「滿是抵抗者的城市」。



文章針對中國是否會武統台灣的發問寫道，即便是專門監控中國軍方動態的專家和官員，依然對中國軍隊的準備程度，以及習近平進行這場豪賭——特別是當俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰之後——的意願持不同意見。

文章引述史丹佛大學弗里曼斯波利國際研究所研究員奧麗安娜·斯凱拉·馬斯特羅表示，「當人們討論中國能否這麼做的時候，實際上說的是另一碼事，即中國需要為此付出的行動代價，包括船艦損失和人員傷亡」，她認為美國政策制定者可能低估了中國動武的意願。「他們可以這麼做，」她補充道，「只是考慮到台灣的防衛能力，再加上美國可能出手援助台灣，這場血戰會激烈到何種程度？」

文章提到，國會在1979年通過的立法創造了條件，讓美軍能在中國試圖動武時介入，但並未強制總統必須採取行動。「一個關鍵問題是，對於從海上或空中向台灣派遣數以萬計軍隊、在台灣島上建立據點，並向外推進佔領港口、鐵路和通訊樞紐等要地，還有可能滿是抵抗者的城市，解放軍在這些能力上還有多少差距」。

文章提及，五角大樓關於中國的2021年年度報告指，中國海軍船艦數量已成為全球第一，但稱「若嘗試入侵台灣可能會給中國的武裝部隊造成壓力，並引來國際干預」。美國海軍戰爭學院最近發布的幾份研究也表明，中國可能仍然缺乏足以攻台的一些設備和技能。退役中校卜思高（Dennis J. Blasko）在其中一份研究中寫道，中國的兩棲部隊「缺乏執行大規模攻台任務的能力」。

文章認為，中國軍隊一直在提升作戰技能。但台灣也在提升防衛能力。周一，在解放軍建軍95周年之際，官媒《解放軍報》重申了要在2027年實現軍隊現代化的關鍵環節。去年，準備退休的美國印太司令部總司令菲爾·戴維森上將對一個參議院委員會表示，中國可能在此之前採取行動奪取台灣，從而引發了辯論。

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「各方評估不同，」同時也是美國企業研究院高級研究員的馬斯特羅說，「但關鍵在於中國是否相信自己能做到，而非我們是否相信他們能做到。」

撰文記者曾被中港拒簽證 今年冬奧期間在京工作

值得一提是，上述文章作者儲百亮（Chris Buckley）曾於2012年3月中國兩會閉幕後時任總理溫家寶的記者見面會上「一鳴驚人」，當時還在路透社工作的他，向溫家寶提問了「王立軍事件」，溫家寶在回答中嚴厲批評了薄熙來，為事件定性；第二天薄熙來的重慶市委書記一職被免。

2013年1月1日，由於中國政府沒有在儲百亮的舊簽證到期前（2012年12月31日），批准發放他為《紐約時報》工作的新簽證，儲百亮離開中國。同月4日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會時稱，中方一向依法依規處理外國媒體及記者有關問題，不存在簽證延期被拒，更不存在被迫離開中國的問題。

圖為2010年儲百亮（中）與時任美國之音記者的何宗安（右）與中國外交部官員馬朝旭交談。（美國之音）

2015年9月，在申請駐華記者簽證長達近3年之後，儲百亮在習近平離開中國前往美國訪問的前夕，獲得駐華常駐記者的簽證。儲百亮對這個長達三年之久的申請過程終於有了結果表示欣慰，並對朋友、同事以及家屬表示感謝。

2020年7月，儲百亮被港府拒批續期工作簽證，但未獲解釋，是香港國安法實施後，港府首次拒續發工作簽證予外國記者。

及至2022年2月，儲百亮北京冬奧會期間於《紐約時報》撰文講述了自己乘坐高鐵沿路的見聞和想法。