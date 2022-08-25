「武統」方案箭在弦上　留給蔡英文政府的時間與空間不多了

8月4日至7日，解放軍在台灣周邊六個區域進行「鎖島演習」。

8月10日，中國國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表了名為《台灣問題與新時代中國統一事業》的白皮書。

8月16日，中台辦受權宣佈對新一批「台獨」頑固分子實施制裁，蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等一批活躍在台灣政壇的「台獨」人物被列入制裁清單。

8月16日，中國駐美大使秦剛在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電台（NPR）、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS、「防務一號」等美國主流媒體聯合採訪，就中美關係、台灣問題、涉港問題、中國外交等問題，特別是中美關係與台灣問題等，回答了記者提問。

以上是圍繞兩岸與中美關係發生的重大新聞，接下來還會發生什麼還不得而知。

如果說中國這些做法是佩洛西訪台引發的後續效應，是對美國與台灣蔡英文政府的反制，從時間及上述相關事件的內容主軸看確實有這樣的用意，中國官方也從未否認。

但是，如果只看到這一層，只是把中國大陸這些動作與佩洛西訪台簡單聯繫起來，可能就有點太膚淺，太不了解中國政治決策了。

8月4日至7日的對台軍演，從規模和演習開始時間看就知道，那肯定不是佩洛西在台灣落地後臨時決定的演習，那麼大規模的軍事演習，要調動方方面面的力量，肯定不會準備幾個小時就開始，而是之前早就規劃好的演習。

這就說明，「武」的一面，在中國大陸的對台政策工具箱裏，軍事這一支利箭，早就準備好了扣在弦上，如果需要，隨時可以擊發出去。

解放軍在台灣周邊進行軍事演習（網絡）

《台灣問題與新時代中國統一事業》的白皮書則是在「文」的一面，反映出中國大陸的對台工作準備情況。從8月4日佩洛西訪台，到8月10日《白皮書》發布，期間只有6天時間，這麼重要的政治文件，有一萬多字，大概沒有人會幼稚到認為這是佩洛西訪台後才着手草擬的文件。很顯然，在「文」的一面，至少就該《白皮書》而言，大陸政府早就準備好了，只是在這個時候湊着佩洛西訪台反制需要，就發布出來了。

另一個必須注意到的是，這個《白皮書》可不是就對台政策一般泛泛而談，而是就「統一後」如何在台灣實施「一國兩制」進行了較為充分的治理想象。

如白皮書指出，「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

「統一後，有關國家可以繼續同台灣發展經濟、文化關係。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。」

這說明在台灣問題上，中央政府的工作重點已經進入了一個新階段，「兩制台灣方案」很可能，已經開始有了初步框架設想，什麼時候端出來，只是一個時機問題。

受權宣佈對新一批「台獨」頑固分子實施制裁，則是對島內相關台獨人物的精準打擊，是對台獨的「點穴戰」。

這個問題筆者之前在《香港01》分析過，蔡英文和賴清德本來最有資格登上「台獨」頑固分子榜單，但考慮到他們畢竟是台灣地區的正副領導人，是鬥爭的對象同時也是統戰談判的對象，在「兩制台灣方案」尚未成行，「和統」仍是優先選項情況下，將他們暫時放到清單之外。但是，大陸的善意與耐心也是有底線的，有時間底線，也有行為邊界底線。如果民進黨政府一再拖延，拒不進行政治談判，同時又勾連美日等外部勢力，不斷以切香腸方式推進台獨，早晚有一天，大陸的善意與耐心是會被消耗盡的，如果那一天到來，看點就不是蔡英文和賴清德登上了「台獨」頑固分子名單，而是「武統」就要來了。

蔡英文與賴清德。（中央社）

中國駐美大使秦剛在華盛頓接受美國主流媒體採訪，則可以看作是中國圍繞台灣問題，在美國所做的國際「公關」。

眾所周知，台灣問題的背後其實是中美關係問題，台美以及兩岸關係是從屬於中美關係的，如果沒有美國，沒有中美關係，根本就沒有什麼台灣問題。這就是秦剛大使要舉辦這個媒體見面會的原因，是要向國際媒體，尤其是美國社會說明台灣問題的本質，說明美國在期間扮演了什麼樣的角色，說明台灣之於中國的內政性質以及之於中美關係的重要性。

如果了解中國歷史及政治文化，就知道這一安排的更深層思考，它其實可以看作是中國政府圍繞解決台灣問題進行外交努力的一部分，是為解決台灣問題做的「仁至義盡」的工作的一部分。換言之：大陸現在已經把事情和美國講清了，說明白了，到時候如果因為美國或台灣再做出某些出格的動作而招致武統，就別怪大陸了。

所以，大家不要光看到白皮書中有「『和平統一、一國兩制』是中國解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式」這句話，更應該看到白皮書中「如果『台獨』分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」這句話。

後面這一句話，才是最關鍵、最要命的一句話。「和平統一」在「武統」發生前的最後一秒鐘也會講，也會爭取，因為那是對兩岸來說代價與成本最小的方式，是兩岸中國人最想看到的統一方式。但是，講「和平統一」，並不代表着「武統」不會發生，相反，因為美台連結不斷向台獨掘進，種種跡象顯示，「武統」的可能，每一天都正在提升。

真的，留給蔡英文政府的時間與空間不多了！