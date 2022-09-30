台軍「玉山艦」交艦戰時可兩棲增援　蔡英文：強化防衛才有真和平

由台船承建的台灣海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」周五（29日）在高雄舉行交艦典禮，總統蔡英文致詞表示，對於中共的軍事威脅，唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平。



蔡英文出席玉山軍艦交艦典禮並與船員合影。（聯合報）

蔡英文表示，當日對台灣、對台軍而言都是重要的日子，經過這幾年的努力，由台灣自主研發、建造，第一艘萬噸級的兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」正式交艦。她對台船公司、中科院，還有海軍將士近年來的付出表示感謝，指其讓「國防自主」、「國艦國造」的目標持續向前邁進；又提到玉山軍艦的兩旁有台船所打造的離岸風電工作船「環海翡翠輪」及海軍的「磐石油彈補給艦」，稱無論是海洋綠能的開發，或是國防工業的自主，台船公司都是的幕後功臣。

蔡英文強調，落實國防自主，讓軍隊有最好的裝備捍衛台灣是不變的政策和決心。未來，玉山軍艦可以執行離島的物資補給，以及人員運送的任務，並在災害發生時擔當救災和緊急醫療的工作。一旦發生戰事，更可以編成特遣部隊，進行兩棲增援。她形容，該艦就是一艘可以具體展現海軍「平時能救災，戰時能作戰」的運輸艦。

玉山軍艦改善了過去運輸艦防空火力不足問題。（聯合報）

據了解，為一改過去運輸艦防空火力不足問題，玉山艦在上層甲板配備了由中科院研發的4座8聯裝「海劍二防空飛彈」，一次有32枚導彈可應付多目標空中攻擊，防空火力強大。

值得一提的是，今年6月，玉山艦在船塢進行測試時曾發生船艙後段進水，相關系統線路浸泡到海水的事故，令外界關注是否影響品質。對此台船發言人周志明表示，操作過程中因「忽略注意事項」造成機艙進水，主機並未被海水傷到，但機艙內部分系統管線確有被海水浸泡，經過淡水清洗等標準處理後，並透過絕緣電阻量測檢驗達標，交艦所有的驗收工作由當局複驗通過各項規範才完成，新艦不會有任何品質問題。