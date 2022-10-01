台海軍演｜解放軍8月射擊東風導彈　台軍：第一時間掌握發射情資

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，解放軍於台灣周邊海空域進行大規模軍演，並實彈射擊東風系列彈道導彈。周六（1日），據台灣軍方最新報告指出，台軍運用情監偵系統，於第一時間精準掌握解放軍導彈發射情資，研判航跡及落點，並視威脅程度採取立即攔截或保持監控。



報告指出，中共今年8月在台灣周邊海、空域進行「聯合軍事行動」，演練聯合封鎖及常規導彈射擊演訓，直接威脅台灣重要港口、交通航道，壓縮領土防衛縱深；全程併用資訊戰、網路戰及認知作戰，企圖影響台灣軍心士氣，並在全球製造戰爭邊緣的恐慌。此外，近年解放軍軍機、軍艦頻頻進入台灣防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，軍方研判未來將逐漸趨於常態化，台軍面臨挑戰更勝以往。

面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動，壓迫台灣海（空）域訓練空間、反應時間及測試台灣反封鎖能力，報告指，台軍以相對應在空（航）機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置導彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處，並運用情監偵系統於第一時間精準掌握中共導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保我領土及關鍵設施安全。

另一方面，金門等外島頻頻出現來自大陸的無人機，軍方強調，其儼已造成國防與飛航安全的重大威脅，台軍除按程序示警外，並視危害程度採取必要的驅離與反制措施，以維護外島防區安全。

重溫解放軍台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓：