台海軍演｜偵獲解放軍機45架次　台軍：無人機首次越過海峽中線

解放軍8月4日至8月7日進行圍台軍演後，多次在台海周邊活動。據台媒《ETtoday新聞雲》報道，「台灣國防部8日晚間表示，偵獲共機45架次、艦7艘次，其中逾越海峽中線及延伸線進入西南空域共25架次，包含TB-001無人機1架次。」



據台灣軍方表示，這是首次解放軍無人機飛越海峽中線。將持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。此前，大陸航拍民用無人機多次跨海至金門防區拍攝，8月30日，金門防衛指揮部曾首次以實彈防衛射擊驅離，9月1日驅離無效後，首度擊落無人機。



自美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍軍機抵台周邊活動頻率劇增，逾越海峽中線常態化。台灣軍方週三偵獲12架次共機侵擾，其中3架次逾越海峽中線。據台媒《自由時報》統計，「在8月創下單月擾台架次和頻率紀錄後，解放軍軍機9月1日至9月7日就來了120架次。」

台灣情次室次長顏有賢中將指出，中國大陸海軍4日至今，每天在台灣臨接區24海浬外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；而空軍在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機 ，包括殲-11、殲-16及空警等系列機種，對台海實施多機種威懾。

網絡流傳影片顯示無人機飛抵金門上空，清楚拍攝到營區畫面：

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在圍台軍演後，開始有多架無人機飛抵金門上空，據台灣官方表示，為民用航拍無人機。8月28日微博流傳一部影片，内容顯示一架無人機近距離拍攝台灣外島一處營區，甚至接近有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。台軍方證實昨日（27日）一架無人機掠過金門烈嶼營區上空。

針對無人機多次飛抵金門，8月30日，金門防衛指揮部曾首次以實彈防衛射擊驅離，9月1日驅離無效後，首度擊落無人機。



廈門市公安局日前則發布公告稱，9月3日至12日期間，禁止在廈門行政區域內擅用無人機、滑翔傘、孔明燈、大型風箏等民用小型航空器和升放空飄物，確保第22屆中國國際投資貿易洽談會安全順利舉行。