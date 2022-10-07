台官方盤點戰略物資防解放軍圍打：糧食夠1年　天然氣存量12日

兩岸關係江河日下，台海軍事衝突風險陡升，台灣經濟部官員對外證實，台灣正儲備關鍵物資，以因應北京可能的對台封鎖行動及台海爆發衝突。台行政院長蘇貞昌則稱，「不論是圍、打，台灣都要做足準備，糧食與米1年沒問題」，「但不適合公開說得太細」。



台灣經濟部次長陳正祺日前接受英媒《泰晤士報》（The Times）採訪，示意台灣政府正在密切關注北京持續軍演對於台灣投資的影響；在戰略物資方面，台灣經濟部轄下管的是石油及天然氣的法定安全存量，本就有固定儲備與生產機制；目前台灣境內汽油有110日、約有4個月安全水位，天然氣有11日至12日存量，且每月持續盤點，依據法規要求將在2027年提升至14日。

台行政院長蘇貞昌10月7日協同經濟部會首長赴立法院列席報告《中央政府前瞻基礎建設計劃第4期特別預算案》編制經過並備質詢。（資料照片）

台灣經濟部強調，除一般傳統戰備物資外，有關民生食品、民生用品、能源、砂石等，皆有與業者創建平台密切聯繫。平時以商業模式運作，自由市場買賣；內部若有特殊需求時，則由官方協助生產、調度、運用等機制，確保關鍵境內物資所需無虞。

台行政院長蘇貞昌10月7日立法院備詢，針對立委提問陳正祺接受《泰晤士報》所說的關鍵物資包含哪些，蘇貞昌答稱，戰爭一旦發生，不論是圍、打，台灣都要做足準備，其中一個最重要的是武器，用於防衛與攻擊；第二則是糧食，因為要撐得住、守得住，不能飢餓；第三則是相關醫療藥物。

至於台灣官方就儲備關鍵物資是否有預計目標及進度，蘇貞昌表示，糧食與米1年沒問題，天然氣、石油雖然不是很長，但平常生產很多電力供大公司、工廠生產，等到戰爭發生時恐怕不太一樣，「國安體系都有相當清楚準備，但不適合公開說得太細」。