中美西太平洋軍力大翻轉？美國擔憂「台灣變天」將成不可逆事實

台海情勢兵兇戰危，美國方面透過拜登（Joe Biden）口頭承諾與國會推動《台灣政策法》等方式表達「保台」意願，台灣方面則對美國協防寄予厚望。不過美國政界內部究竟如何認知中美軍力對比，以及其軍事「保台」能力的真實情況？



台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長蘇起廣泛收集美方說法，指出美國政學界已體認到中共在東亞的軍力優勢，相當擔憂台海戰爭一旦爆發，很難阻止「台灣變天」成為「既成事實」（fait accompli）。



台灣「台北論壇基金會」10月6日舉行「美國保台的能力究竟為何？──看美國人怎麼說」講座，由該會董事長蘇起主講，主持人由該會董事、台灣「國家安全局」（國安局）前局長蔡得勝擔任。台積電創辦人張忠謀全程與會。

一旦台灣變天美國難再翻轉

蘇起在會上發表自編的100頁資料集，內容輯結美國國防部、國會、前任高階官員，以及重要智庫、個別學者專家對美國「保台」能力的看法，時間跨度從2015年至今（2022）年9月，共計56條，中英文對照。蘇起指出，美國「力不足保台」的質疑，從2019年起來自美國政府、智庫與學者的警訊越來越頻密、內容越來越直白，已成美國政學媒界共識，台灣不可不警惕。

台北論壇基金會董事長、台灣「國安會」前秘書長蘇起（圖）整理美國方面的專業說法，指出2019年起對於美國「力不足保台」的訊號越來越密集直白。（張鈞凱攝）

蘇起逐頁解析該份資料集，他在開場白即對台灣民眾提醒，美國「保台」牽涉到「意願」與「能力」，但沒有「能力」的話，「意願」就等於是空話。拜登上任後四度承諾軍事協防台灣，政界的態度也越來越重，可是都僅於「意願」的表達。他注意到問題嚴重性，源自美國蘭德公司（RAND Corporation）2015年的報告，其中明言美國軍力雖仍全球無敵，但在亞洲地區美國優勢的邊界卻逐漸後縮，「台海衝突的轉折點可能在2020年就會到」。

蘇起援引美國國防部代理部長、五角大廈多份官方報告、多位前任高層官員與將領的研判，他們一致認定中共在東亞的軍力優勢，加上美國援台的地理距離，使得美國在台海衝突爆發初期，很難阻止北京造成新的「既成事實」。台灣只要變天，美國很難從軍事與政治上再加以翻轉。

解放軍軍力大進擊威脅美軍

關於解放軍的軍力評估，蘇起表示美國在2014年開始注意到中共軍力的崛起。在美方專業人士看來，中共已在太平洋建立了非常精密的「指管通資情監偵」（C4ISR）體系，是世界上最精密的預警及回應體系，問題是美國在這個區域還沒有一個能完整運作的C4ISR體系。蘇起認為，倘若此為真，對台灣將最為要緊，他以閩南語「代誌大條」形容事態嚴重性。

此外，解放軍東風系列導彈，尤其是最新的極音速導彈，對美國航母威脅極大。其高速、穿透力、破壞力將使得美國航母很難逃避。美國其他的水面艦、空軍基地、後勤、港口等也都非常容易遭受解放軍導彈及網路的攻擊。從而在蘇起整理的報告中，不乏美國專家和智庫報告悲觀地表示「美國可能會輸掉下一場戰爭」、「現在危機真的臨頭了」、「美國將面臨決定性的失敗」云云。

五角大廈18次兵推美皆落敗

相對於此，美方又是如何看待自身軍力情況？蘇起引述美國「傳統基金會」（Heritage Foundation）出版的《2021年美國軍力索引》，其中結論指出：美國軍力雖仍是全球第一，但已無力同時處理兩個大型的區域衝突，只能滿足一場大型衝突並照顧數個小型接觸。蘇起感嘆，美軍的實際情況，絕非台灣親綠智囊和名嘴在電視節目上宣稱美國兩面作戰「遊刃有餘」。

擺在美軍眼前的現實是，面對解放軍東風導彈與潛艦的威脅，西太平洋大部分海域已成美艦的「禁區」。如果台海戰事爆發，美艦最好向東走，而非西行，並停留在最危險海域之外。蘇起以佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）訪台引發的軍事效應為例，美國列根號（內地譯作里根號，台灣譯作雷根號）航母躲得遠遠的。

曾任小布殊（George W. Bush，內地譯作小布什，台灣譯作小布希）白宮國安會副顧問的布萊克威爾（Robert Blackwill）於2020年揭露，美國在連續18次模擬中美台海軍衝突的兵棋推演中，居然完全無法避免中共佔領台灣。2019年美國國防部前副部長沃克（Robert Work）也曾根據五角大廈大型兵推結果，指稱如果美國選擇與中共交戰，不論作戰劇本為何，美軍都將落敗，「除非改變目前的計劃兵力及作戰構想」。

佩洛西訪台及其後解放軍圍台軍演期間，美國列根號航母群始終未進入敏感海域，保持「安全距離」。（資料圖片）

中共取台「機會之窗」到來

對美國來說，其面對的問題還包括了內部的撕裂與混亂。比如特朗普（Donald Trump，台譯作川普）執政期間，儘管2018年美國國防戰略報告作為分水嶺，將軍隊目標由反恐轉向對抗中國與俄羅斯，但迄今實質進展極為緩慢。

蘇起強調，美國看似對中政策有極大共識，背後實質卻甚為空虛。論國防投資，共和黨支持，但包括拜登政府在內的民主黨其實並不熱心。論動武意願，兩黨都不敢真的背書，盟友也多半口惠實不至。

美國更為糟糕的情況，則如2021年美中經濟與安全檢討委員會致國會年度報告所言，美國擬在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，其中包括一艘航母、11艘巡洋艦、13艘潛艦，「保台能力將更弱化」。

蘇起進一步示警，未來五至十年將是美軍軍力轉型青黃不接的「空窗期」，同時也是中共趁空以武力拿下台灣的「機會之窗」，美國不可能在2030年代以前完成反制武力的整備，「美國專家看得到這一點，中共的策士肯定也看得到」。

美國擬於2026年前大規模汰除屆齡軍備武器。（Facebook／U.S. 7th Fleet）

最快三天中共就能拿下台灣

前述2021年美中經濟與安全檢討委員會的報告中，還點明了解放軍取台能力的「進化」過程：

2000年台灣完全可以自保，不須美國協助。2008年解放軍已能對台火力打擊且「局部封鎖」。2015年能「全面封鎖」。2008年至2015年能網路攻擊台灣及美國本土網路及重要設施。2018年已能武力犯台，解放軍第一波可運送2萬5,000名兵力入台。

在此情形下，北京要是發動武統台灣，美國海軍戰爭學院中俄問題專家戈德斯坦（Lyle Goldstein，台譯作高德斯坦）表示，「兩棲登陸早是老派思維了，新思維是從空中攻進台灣，跳傘或直升機降落，奪佔要地，然後才從海灘大舉登陸。」

至於台灣內部一向關心戰事能維持多久，蘇起整理美方人士的說法，包括三天、十天，還有一兩個星期內。故而史丹福大學（內地譯作斯坦福大學，台灣譯作史丹佛大學）及美國企業中心研究員馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro，台譯作梅惠琳）2021年12月在國會作證時稱：「台灣根本不可能單獨對抗中國，就算具備今天全世界所有的不對稱戰力」。

美國專家研判，解放軍攻取台灣已非過時的「兩棲登陸」思維，將從空中攻進台灣，且採取快打大打的突襲方式。（新華社）

美國國防部2021年最新致國會的年度軍力報告，其中已看到了北京統一台灣的「緊迫感」正在提升，以備軍事選項的啟動。若是對台動手，「新美國安全中心」（Center for A New American Security）共同創辦人兼董事會主席弗盧努瓦（Michele Flournoy，台譯作佛洛諾伊）等人在今年9月發表的文章判斷，中共最可能用突襲的方式，快打大打，幾天內創造「既成事實」，以避免俄國在烏克蘭犯的錯誤。

此外，也有美國學者認為，一旦美中為了台灣而爆發重大衝突，華府可能會發現只有少數國家願意挺身幫忙。即使這些少數國家也會避免使用他們自己的武力，並強力限制美國使用它們的基地。

成本和代價不是北京的問題

近來台灣內部流傳一種論調，主張北京為了經濟發展和積累實力，不會為了統一台灣而犧牲太大的代價。

不過蘇起指出，美方的觀察恰恰與此相反。他舉馬斯特羅2021年發表在《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊的文章作為說明：「關於武統成本過高的說法多半是美國自己的想法，沒有事實根據……就算美中戰爭遷延時日，中國領導人也會堅信他們比美國人擁有更大的社會與經濟優勢，因為中國人民比美國人民更願意為台灣付出成本」。

馬斯特羅也說，雖然解放軍戰爭經驗不多，但「佔領對他們會像吃豆腐一樣輕鬆」，北京不怕美國把「戰略模糊」改成「戰略清晰」，因為他們本來就假定美國會干預，並以打敗美國干預做所有的準備。蘇起據此回應台灣社會內部的想像，「成本和代價對北京都不是問題」。