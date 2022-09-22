日媒：華為將與「美國黑名單」中國製造廠結盟　最快今年自產晶片

《日經新聞》報道，華為打算藉由與內地半導體業者合作，打造「去美化」產線，預計最快今年恢復自家晶片生產。



《日經新聞》指出，華為如今正與同樣被美方打入「黑名單」的中國晶片製造廠結盟，甚至重新設計一些核心晶片，可用在中國能輕易取得的舊製程技術生產。

知情人士透露，華為選擇結盟的夥伴包括，福建省晉華集成電路（JHICC）、中芯是其大股東的寧波半導體國際公司（NSI）。華為也計劃跟幾家由政府支持、規模較小的深圳等地晶片廠共事。

報道稱，2019年華府進一步收緊對華為的出口管制，切斷華為取得關鍵美國技術的管道，也斷了華為與全球晶片夥伴的合作關係。華為只能倚賴現成的晶片和之前囤積的庫存，維持旗艦電信設備生產。

美媒8月31日引述美國半導體企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）稱，美國官員限制這間公司向中國和俄羅斯出口兩種用於人工智能工作系統的最高級運算晶片。中國商務部9月1日指，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則。

此外，9月21日，美國聯邦通訊委員會（FCC）以對美國構成國家安全威脅為由，將太平洋網絡有限公司（Pacific Networks）、其全資子公司 ComNet和中國聯通（China Unicom），列入國家安全威脅黑名單。

中國外交部表示，美方以所謂國家安全為由無理打壓中國企業，中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業。