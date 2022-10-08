台灣疫情｜新增4.4萬宗本土病例較上周同期升約3.3%　再多76人死

台灣中央流行疫情指揮中心今日（8日）公布，當地新增44467宗新冠肺炎本土病例，與上周同期相比增約3.3%；新增185宗中重症，並再多76人死亡，另增67宗境外輸入病例。



新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，惟沒有特殊重症死亡個案。據指揮中心統計，今年截至昨日（7日），本土輕症、無症狀個案累計6703432宗、佔99.56%；中症累計16838宗、佔0.25%；重症累計12483宗、佔0.19%，死亡累計10611人。

另一方面，統計指出台灣累計共239宗12歲以下兒童重症，為32宗腦炎、25宗肺炎、3宗敗血症、11宗哮吼、154宗MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）、2宗心肌炎、4宗共病與新生兒感染等及8宗到院前死亡；上述個案已有35人死亡，為13宗腦炎、8宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及8宗到院前死亡。

疫苗接種方面，截至目前當地累計接種62218258人次；接種人口涵蓋率為第1劑93.7%、第2劑87.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.5%，第2次追加劑接種率11.7%（65歲以上接種率40%）。