台灣增逾4.4萬宗個案62人病亡　指揮中心料雙十節對疫情影響不大

台灣今日（9日）新增超過4.4萬宗本土個案，多62人死亡，較上周同期增幅2.8%，確診病例數連續14天較前一周同日上升。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數為323463宗，比前一周上升9.1%，但相信「雙十國慶」不會對疫情有太大影響。



台灣新增44457宗本土個案，死亡個案年齡介乎30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。

莊人祥介紹，其中一名30多歲女子染疫病逝，無慢性病、曾接種3劑疫苗。她9月30日快篩陽性，經診所判定確診；10月5日，她被家人發現在家中昏迷，送院時已無呼吸心跳，經醫院檢驗個案有高血糖、高血鉀等異常，經搶救後不治。

指揮中心此前研判，本輪疫情高原期落在中秋節後的9月11日至17日，當時一周總病例數為286286宗，後續病例持續下降。不過，前兩周起病例數又再度攀升，上上周總病例數為296576宗，超越原高原周；上周的總病例數達323463宗，較高原周上升12.8％。

莊人祥稱，病例持續上升，但上升幅度不高，沒有指數上升的趨勢，因此是否會達到原先高推估預期的單日6萬宗，則還需要觀察。

他表示，中秋節後病例數上升主要受到醫療院所休息以及家人團圓，容易造成疫情散播等影響，但國慶連假的假期對醫療院所休診影響不大，且非家人團圓的節日，因此研判對疫情影響不大。