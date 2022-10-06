何時開放中港澳遊客觀光？　陸委會主委：滾動式檢討兩岸防疫政策

台灣邊境將於10月13日解封，但中港澳仍是商務、探視三等親內親屬與航空公司人員才能來台。民進黨立委羅美玲今（6日）在立法院內政委員會質詢台灣陸委會主委邱太三，稱自己接到很多香港朋友詢問，台灣何時能開放中、港、澳正常觀光往來？



邱太三則回應稱是否全面開放中、港、澳旅客入境，須檢視兩岸雙方防疫管控措施，且雙方目前只有4個航點，開放也要彼此溝通；「因為中共二十大將舉行，中方目前也不會做任何政策決定」。意指港人赴台觀光仍未有確定開放日期。



台灣10月13日將正式開放邊境，免簽證國家的觀光旅客入境台灣沒有限制，但針對中港澳遊客的開放日期一直未有確切時間。

陸委會主委邱太三答詢時表示，中、港、澳旅客出境沒有限制，但入境「必須檢視兩岸的疫情管控措施」，他提到，中國大陸目前是「7+3」，香港是有限制的「0+0」（香港稱「0+３」），陸委會將收集各地區情勢滾動檢討。

邱太三。（陸委會）

邱太三表示，中國大陸至今仍禁止人民到台灣自由行，陸委會政策考量也要有相對應措施。

另外，邱太三也提到兩岸現在只有4個航點（四個直航航點：北京、成都、上海、廈門），都受到疫情管控，是否進一步開放雙方還需要溝通，他也表示，「中共二十大即將召開，對岸現在也沒辦法做決策」。

邱太三進一步表示，目前對中港澳採取入境總量管制，中、港、澳合計約有14,000個名額（商務、探親）等，但實際入境人數並沒有那麼多，兩岸要先溝通，才有辦法評估是否要進一步開放。

台灣駐澳門人員簽證效期已獲延長 10月底前不須撤回

此前傳出台灣派駐澳門辦事處的人員因拒簽「一中承諾書」，簽證效期未獲澳方延長，10月底前可能就得撤回台灣，辦事處只剩下當地雇員留守。邱太三則表示，事件有新進展，台灣派駐澳門人員的簽證效期已獲延長，不必在10月底前撤回。邱太三強調，目前我駐澳門辦事處人員共有3人，簽證都還有效期。

台灣駐香港辦事處的人員因拒簽「一中承諾書」，簽證效期未獲延長，最後一名派駐人於2021年7月底撤回台灣，辦事處只剩當地雇員留守。據了解，駐香港辦事處大部分業務持續辦理，但遇到涉及公權力的業務，須由在台的政府機關人員遠端處理。