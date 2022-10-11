雙十節｜蘇貞昌：台灣願在對等基礎上　與對岸尋求台海和平方法

台灣總統蔡英文昨日（10日）於雙十節慶祝大會發表談話，大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質。

今天（11日），行政院長蘇貞昌表示，蔡英文已講得很清楚，台灣願意在對等基礎上與對岸尋求台海和平的方法。



對於國台辦的說法，蘇貞昌指出，蔡英文已講得非常清楚，台灣愛好和平，願意在對等基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌表示，台灣願意在對等基礎上與對岸尋求台海和平的方法。（陳卓邦／多維新聞）

據早前報道，蔡英文在講話中表示，近年來北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文指，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她提到，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。

馬曉光表示，蔡英文於雙十節發表的「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。