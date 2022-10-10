台海快評：黯淡失色的雙十演說　奔向戰場能化解蔡英文的尷尬？

2022年台灣的雙十慶典，在降温和陰暗無光的天色中落幕。黯淡失色四個字，或許可以作為這場典禮的真實寫照。眾人目光都望向了六天後即將揭幕的中共二十大，台灣何去何從的終局走向，北京的一舉一動，遠比蔡英文言不由衷的喊話來得要緊千萬倍，成了世人心照不宣的共識，也成了這場失色慶典難以啟齒的必然命運。



按照往例，蔡英文講話文稿中出現「中國」、「中共」、「北京」、「中華民國」等用語的次數，將是傳媒和觀察者統計的重點，用以解讀其弦外之音。可以預感的是，今（2022）年依舊會出現類似的做法，但解讀出來的結果，對於地緣格局和台海形勢的翻轉，恐怕宛如一縷輕煙，無足輕重。

就像雙十前夕台灣的紛紛擾擾，放大檢視今年慶典主視覺「中華民國」元素佔比多少、青天白日滿地紅旗大或小、官方用的字眼是「台灣國慶」（Taiwan National Day）抑或「中華民國國慶」，馬英九還以前總統身份建言蔡英文，籲其兩岸定位回歸憲法立場，掀起了一場藍綠朝野的「愛台」大亂鬥。煙硝過後，台灣社會又有多少人有感在意？更多人恐怕只期待日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」的表演。

10月10日上午，蔡英文在台「總統府」前以「給世界一個更好的台灣──堅韌之島‧韌性國家」為題發表雙十演說。（台灣「總統府」）

今年台灣雙十慶典的黯淡無感，來自於終局意識即將到來的無所適從，還來自於內部意識形態主導一切的撕裂與混亂。「台派」或綠營人士在「中華民國」符號前，以及孫中山遺像下渾身不對勁，有人說1911年武昌起義與日本殖民統治下的台灣有何干？雙十大會主席、那位主張「台美建交」、「中醫」改名「台醫」的立法院長游錫堃，還是得搬出「中華民國台灣」來撫平自身的國族認同矛盾。而對藍營群眾來說，忿忿不平之餘，也只能兩雙一攤：「台灣國慶」就隨民進黨去「惡搞」吧。

慶典失色的縮影，莫過於本該成為焦點的蔡英文演講。開場白她先提了「中華民國111年的國慶」之後，緊接着補了一句「也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，就算通篇4,500多字的演說不像去（2021）年拋出了兩岸「互不隸屬」的新兩國論，但已涵納進了「中華民國台灣」的史觀表述，一切盡在不言中。

看着讀稿機，匆匆唸完這篇還帶有「中華民國」象徵元素的講話過後，隨即登場的是象徵「台日友好」的「橘色惡魔」演出，直到此時此刻，才看到了蔡英文在席間流露出「做自己」的從容笑容。

今年台灣雙十慶典看點之一，即有「橘色惡魔」之稱的日本「京都橘高校吹奏部」受邀赴台演出。（Facebook／中華民國 贊國慶）

蔡英文及其政府的「尷尬」，當然並非僅僅來自於「雙十」，而是更為深層地來自於委身於《中華民國憲法》體制下的憋屈，從而只能遮遮掩掩。唯有在面對美國和日本等「民主抗中」盟友時，才能盡現跟班扈從式的理直氣壯，對美國按自身利益提出給台灣的要求照單全收，而且奉為光榮。

蔡英文的雙十演說，不是沒有看到台灣問題所在，比如她說「這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜」，她也說「台灣正處在變局之中，我們不能抱着僥倖的心態」，她還說「現在，正是台灣最受國際關注的時刻」。這些話從客觀意義來說都沒錯，問題卻是出在了她給的解方。

蔡英文為台灣把脈出的藥方，宣稱是要用「民主自由」強化台灣的「韌性」，打造台灣成為「強韌的國家」。可是放眼台灣周遭的洶湧浪濤，大家眼裏關注台灣的不是價值觀口號式的「民主自由」，而是戰火可能波及全球動盪不安的台海衝突。

蔡英文的雙十講話之前，馬斯克（Elon Musk）一席話搶進媒體版面。他的「台灣特別行政區」提議，其實源自於他看到了「台海衝突無可避免」。馬英九時代的國安高官蘇起，近日整理了100頁美國政學媒界對台海戰事的看法，美方精英「終須一戰」且「無力以對」的悲觀之情表露無遺。

美媒《紐約時報》揭露，美國有意將台灣變成一座巨大的火藥庫；彭博亦有報道指，倘若北京武統台灣，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。各種訊息都不斷提醒着台灣美國人的真實想法，不管戰略模糊還是清晰，利用台灣挑戰一場戰爭，是其遏制中國崛起「板上釘釘」的圖謀，自己還能全身而退、隔岸觀火。

蔡英文在雙十演說為台灣人民所擘劃的「願景」，既包括「堅持自由民主體制，一致對外」，還包括「有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生，他們不分年齡、性別，自發性參加民間的課程」一同「守土衛國，你我同行」。這番主軸看似理所當然，卻細思極恐，這不正是美國處心積慮向台灣拼命推銷的方案：把台灣打造為另一個「全民皆兵」的烏克蘭，不分男女老幼人人皆是替美國死守第一島鏈防線的「人肉盾牌」？

儘管蔡英文嘴巴上說「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，但隱藏在字句細節之中的魔鬼，無不揭露她內心深處的想法：備戰而非避戰，引戰而非反戰。蔡英文政府拼了老命要洗刷《中華民國憲法》的「一個中國」本質，沒有了「一個中國」、沒有了「九二共識」，就算「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」說得再好聽，終究只是一句空話。

無論是台灣官方修改「第一擊」定義，還是民間招募「保台鄉勇」的民粹蔓延，台灣奔向戰場恐怕早晚在所難免。只要持續在台海危局添薪加柴，便是加速統一的催化劑，一旦點燃戰火，「中華民國」等於將宣告自我終結、走入歷史，披着《中華民國憲法》外衣卻尷尬不已的蔡英文，自然能夠因此鬆一口氣，難道這正是她的「用心良苦」？