台東6.8級地震共造成1死168傷　逾2千戶仍停水中

台灣台東縣池上鄉周日（18日）下午發生黎克特制6.8級地震，據中央災害應變中心周二（20日）消息，地震至今共造成1人死亡、168人受傷，目前花東地區仍有2027戶停水，正積極搶修中，復水工作料晚上12時前完成。



0918震災中央災害應變中心上午召開第5次工作會報，中央氣象局報告表示，觀測自周一（19日）晚上9時起至今餘震已大量減少，統計周日至周二上午8時止，全台有感地震累計162次。

災情方面，交通部表示，目前高雄市桃源區台20線梅山口至向陽路段有邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計周二中午前搶通；台鐵玉里到東里間有3處軌道挫屈，持續修復中，花蓮至台東路線比照類火車模式辦理公路接駁。經濟部則指，據統計曾有22024戶受到地震影響而停電，惟已全部復電。另曾有4842戶停水，目前花蓮、台東地區仍有2027戶搶修中，預計周二晚上12時前修復完成。

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另一方面，地震發生後，外界關注到嘉南一帶同樣也是需要關注的地區。對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌周二表示，嘉南一帶有非常多的斷層，密布的斷層在人口密集區裡約10個，有長有短，不是每一個地震潛勢都很高，其中有3、4個會特別注意。他補充，無論地震潛勢高或不高，但因分布密，且有長久的時間沒有發生錯動，累積的能量應該是相當高，「是監測的重中之重」。

對於台北地區的山腳斷層，他解釋，山腳斷層是正斷層、隨時在張裂，張裂斷層的危險性、威脅性比較低，要發生大地震，醞釀時間或會非常長，約在數十年至百年的時間內，不會有錯動或活動。