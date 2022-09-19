台東6.8級強震　專家：進入「強烈地震高風險期」　未來2周不停震

台東池上昨（18）日下午2時44分發生規模高達6.8級的強震，加上從17日晚間接二連三出現地震，更使全台人心惶惶。針對近期的地質活躍，中研院地球所兼任研究員汪中和分析，台灣發生規模7級以上的地震週期大約為30年，加上自2018年9月後全台地震數詭異偏低，導致板塊釋放能量缺乏有效釋放，因此推測台灣已經進入了「強烈地震高風險期」。



根據《中時新聞網》報導，汪中和在受訪時指出，台灣歷史上發生規模7級以上強震的週期約為30年，自1999年921大地震發生後至今，也經過了23年，意味著目前台灣已逐漸接近強震週期。另外，台灣自2018年9月過後，台灣發生有感地震的次數詭異偏低，導致菲律賓板塊、太平洋板塊、歐亞板塊之間的擠壓釋放能量不足，也會使得大地震出現的風險大增。

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台東東部地震研究中心主任張文彥分析，從17日晚間的關山6.2級強震，再到昨日下午的池上6.8級強震，短短2天內接連出現規模5級以上的地震，代表中央山脈的斷層能量已分段釋放，研判短期內不會再發生規模超過6.8級的強震，但接下來仍需提防餘震發生的可能性，且不排除會需要2週或更長的時間。

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