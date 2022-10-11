台灣疫情｜新增4.1萬本土個案多36死　本土BA.5驗出佔比近9成

台灣中央流行疫情指揮中心今日（11日）公布，當地新增41364宗新冠肺炎本土個案，較上周同期減少16.5%；新增74宗中重症，再多36人死亡，另增74宗境外輸入個案。當局介紹，根據確診病例最新基因定序結果，新驗出的BA.5本土個案，驗出佔比達89.5%，已接近9成。



新增死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案；較年輕的死者為一名30多歲男子，其本身有癌症病史並接受化療，曾接種2劑新冠疫苗，住院期間曾出現心臟衰竭等情形，懷疑是心肌梗塞引起，經醫療團隊積極救治，仍不幸在本月2日過世，死因為心臟衰竭疑心肌梗塞、新冠確診。

據指揮中心統計，今年截至昨日（10日），本土輕症、無症狀個案累計6823757宗、佔99.56%；中症累計17078宗、佔0.25%；重症累計12663宗、佔0.19%，死亡累計10766人。

台灣本土個案和境外輸入病例都以BA.5株為主，和國際趨勢一致。（聯合報）

據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，台灣新增124宗本土Omicron亞型變異株確定病例，包括111宗BA.5、1宗BA.4及12宗BA.2；新增的本土BA.5個案佔上周所有已定序124宗的89.5%，目前本土個案和境外輸入病例都以BA.5株為主，和國際趨勢一致。

另一方面，在大陸，廣東韶關近日首次檢出變異株BA.5.1.7，市政府指出其是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株，對防疫帶來嚴峻考驗。對此，羅一鈞特別提到，台灣至今並未檢出變異株BA.5.1.7。

此外，台灣勞動部今日公布最新減班休息（無薪假）人數為13336人，較上期減少4714人，其中旅行社就佔了3154人，相當於回到半年前、本土染疫人數單日破千之前的水準，主要是受惠於邊境開放在即、旅遊業復甦。

至於「口罩令」鬆綁、解除問題，衛福部長薛瑞元在立法院表示，目前還不宜開放，因目前仍處疫情高原期，且接下來流感季就到，很多呼吸道的疾病會出來，所以還是先戴著口罩，因為這對民眾生活干擾最少。