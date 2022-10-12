解放軍第一擊後台軍要接招　台防長：自衛反擊之後就是開戰

台灣防長邱國正日前列席立法院會時表示，以前界定打導彈、炮彈為「第一擊」，但因為中共在改變，所以現在把無人航空器等實體（越界）當作第一擊。他周三（12日）再表示，當對方有了第一擊，後續台軍就要接招，因為自衛反擊之後就是開戰。



邱國正周二（11日）表示，以前界定打導彈、炮彈為「第一擊」，但因為中共在改變，現在無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體（越界）當作第一擊。此外，他在接受媒體聯訪時又表示，兩岸情勢的確嚴峻，他過去在軍中服務多年，這是以前從未有的。

邱國正周二表示現在把無人航空器等實體（越界）當作第一擊。圖為金門官兵早前以干擾槍反制大陸無人機。（軍聞社）

周三，邱國正以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」為題赴立法院作專案報告，並備質詢。國民黨立委江啟臣詢問，若無人機失控飛到台灣領空那就算第一擊，台灣要怎麼反擊，反擊樣態有幾種。

對此，邱回應道，會先預警，且在它還沒接近就已鎖定，這也是一種示警，若航空器不理會直接過來，台灣就要自我防衛；當對方侵入領空就代表有危害，台方將啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招」，因為自衛反擊後就是開戰。

江啟臣之後追問台灣在對方第一擊後作出反擊，是否代表開戰，邱國正對此回應「對，這樣事態就很嚴重」，因此軍方一再強調慎戰，前陣子一直在壓抑、不輕易開槍是有其原因。