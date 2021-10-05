解放軍軍機連日繞台　台防長：確實對海軍及空軍造成很大壓力

10月以來解放軍已經派出149架次機進入台灣西南空域，單單是10月4日一天就有56架次，是台灣國防部公布台灣西南空域的解放軍動態以來架次數量最高的一次。

台國防部長邱國正10月5日表示，解放軍軍機頻繁巡航台灣確實造成台灣海軍、空軍很大壓力，但他仍向台軍同仁強調，這個壓力其實也是督促他們做好戰備的助力。



解放軍壓力當前，台軍動員操演F-16V、幻象2000：（點擊瀏覽大圖）

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台灣行政院長蘇貞昌10月5日赴台灣立法院進行施政報告，邱國正也陪同赴議場，並接受媒體訪問。

國防部長邱國正立法院備詢。（吳逸驊／多維新聞）

針對美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美方「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣，並批評北京的行徑破壞區域和平與穩定。邱國正表示，他曾經說過，任何國家、團體，對台灣在戰備整備方面有所幫助、發聲，他都很感激、樂見，但是，絕對不仰賴哪個國家講的話，「就一鼓作氣了」。

另外，台灣外交部長吳釗燮接受外媒採訪表示，台海若發生戰爭，台灣一定戰到底。對此，邱國正表示，他不會評論各部會發表的言論，但「國家安全人人有責」，國防單位首當其衝，他會一直努力做好戰備整備工作。

同時邱國正也強調，「戰到底」是一直在準備中的，並沒有所謂準備好了，這是軍人的本務，要做好本務工作。